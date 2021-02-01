情侶間「借十萬元應急」該借嗎？ 過來人曝下場：很難看

多數人會認為情侶談錢的事傷感情，但日前便有一位網友好奇提問，假設自己有100萬的存款，而另一半需要10萬應急，「各位會借嗎？」此文一出，便引起兩派網友相互爭論。

原PO在「爆廢公社公開版」上發文詢問「情侶間談到錢是不是傷感情」，並說明如果自己有100萬的存款，而對方真的很急著用錢，會選擇借另一半十萬元嗎？對此，一派網友勸原PO不要借，紛紛表示「我是覺得別牽扯到錢…通常扯到錢最後都很難看」、「夫妻借、情侶不借，萬一分手了錢不還怎麼辦啊啊啊」、「有經驗都知道絕對不要」、看交往多久，借錢什麼用途，但基本上男人會跟女人借錢的，應該都不太靠譜」、「不借，有一次就會有無限次」、「一個男生需要跟妳借錢是不是很沒責任感」。

但也有部分網友認為，「可以考慮，但是要先簽本票押」、「看你認識他深不深，了不了解」、「會，每個人都有難過的時候……」、「當然借啊，人怎麼可能永遠都際遇平順，難免也是會有應急的地方，如果人都只是自私為自己，當你哪天遇到困難的時候你的另一半也是相對的態度對你」。