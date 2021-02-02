訂婚當天女方搞失蹤 男慘遭棄婚才知被戴綠帽

情侶從交往到步入殿堂，總是有關關要過，即使多年的伴侶，也很可能在婚禮這關卡住。最近就有日本網友，和女友交往多年，卻在婚前慘遭棄婚。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位日男A君過去在高中時，曾經遭遇過巨大的失戀打擊，從此在情場上一直不順。直到幾年前，A君才終於交到一位合得來的女友，朋友們知道消息之後也替他高興。A君與女友交往兩年後，也向大家報告他即將和女友結婚。

不料過了半年，A君卻通知他的朋友，表示和未婚妻的婚事突然終止了。A君說，原本一切都好好的，兩邊的父母都已經拜會過，也選好了典禮會場。然而，到了訂婚當天，女方母親突然連絡A君，表示女兒不願意換裝，希望訂婚日可以順延。

面對突然其來的消息，A君也感到不知所措。其實之前籌備婚禮時，A君也有發現女方的態度越來越不對勁，但他本來以為只是單純的婚前憂鬱，這才發現事情可能比想像的要嚴重，於是決定向女方問個仔細。

A君到了女方的家中，找到眼睛哭到腫起來的女方，這才明白事情的經過。原來，女方有個兒時玩伴，兩人在高中後雖然分離，但最近在社群網站上發現彼此，於是開始聯繫來往。面對兒時玩伴的強烈攻勢，女方始終割捨不下，認為比起A君，果然還是更喜歡對方，只好拒絕A君的婚約。

這消息對A君而言雖然晴天霹靂，但怎麼樣也挽回不了女方的感情。最後，兩人的婚約只能取消，場地等違約金則由女方家長支付，A君也從此再也聯絡不到女方。

A君的朋友紛紛替他惋惜，遭逢這次打擊之後，A君至今單身，他們也只能祈禱良緣能盡快降臨在A君身上。