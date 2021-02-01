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五星飯店辦婚禮！夫15年朋友包2600 新娘轟「厚臉皮」逼絕交
近日一名新娘抱怨，自己在五星級酒店辦1桌3.2萬的喜宴，可是老公認識15年以上的朋友們，來參加婚禮竟然有人只包2600元，讓她心生不滿覺得被佔便宜，氣到直接拿禮金簿要老公跟「假兄弟斷絕關係」別再往來。
原PO在臉書社團「靠北老公2.0」氣憤發文，「老公認識15年以上的朋友，禮金只包2600元到6600元，包這麼少還帶家人來，只有2個包8000及1.2萬元，入社會這麼久不可能不知道台北喜宴紅包行情，裝傻拿鄉下行情來喝喜酒，明顯就是要佔便宜」。
接著提到，「我閨蜜哪一個不是包3600元起跳，有3位是1人來吃喜酒包8000元，有帶老公跟小孩的包1.2萬元，她們絕不會佔人便宜」，同時語氣嚴肅的跟老公說，「少跟那些假兄弟來往，最好是斷絕關係，我們不需要這種會佔人便宜的朋友」。
貼文一出，網友們指責原PO的看法，「所以金錢比友情重要就對了」、「妳這心態很不可取耶！」、「那麼會算，多結幾次不就回本了」、「妳需要的不是祝福，而是斂財」、「原來妳結婚宴客是在標會喔」、「愛面子辦32000，卻沒裡子能應付，奇葩」。
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