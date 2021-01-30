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女逛好市多被搭訕「我臉都紅了」下秒得知真相糗爆

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友逛好市多以為被搭訕，結果只是拿錯人家推車。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
女網友逛好市多以為被搭訕，結果只是拿錯人家推車。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

美式賣場好市多人氣高，除了平常有CP值高的商品外，也常推出新品，吸引不少死忠顧客前往消費。昨天(29日)，有一名女網友到好市多購物，準備拿一盒德國豬腳放進推車時，被一名男顧客搭訕，沒想到下一句話卻讓她聽了超級尷尬，直說「還好戴著口罩，我臉都紅了」。

女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，昨天(29日)到了好市多購物，當晃到熟食部的時候，正要把一盒德國豬腳放進推車，結果下一秒就被後方一名男子搭訕「小姐，不好意思！你拿到我的推車了」。

女網友這時還回不了神，看了一下男子後低頭看看推車，才發現好像真的有些不一樣，雖然買的東西都差不多，手還停頓在豬腳放到推車上的動作，尷尬的說「抱歉抱歉，我沒有注意到」，好在男子也回應「沒關係，我也正要走過來拿豬腳」。

女網友認為這句應該是要化解尷尬狀態，男子後來也指了斜後方推車，示意那台才是她的車，女網友說了幾聲抱歉後，就快速走回自己推車，直呼「還好戴著口罩，我臉都紅了」，也提醒大家好市多推車真的好多，要看準呀。

網友看完也紛紛留言「在一起在一起」、「不如一起買一份，晚餐也一起吃吧」、「我聞到愛情來了，是豬腳的味道」、「記得包紅包給豬腳，畢竟是媒人」、「有沒有加個line呢」、「注意妳很久嘍！不然怎能準確的知到妳的推車在哪？。」

也有人分享自己經、「沒關係，我推走過別人的推車，而且是推到隔壁一排商品走道了，對方追過來說 妳推到我的推車了......糗爆」、「就像我開銀色Altis，常常被人開錯門一樣」、「這個時常發生啦，我還拉到別人的小孩咧，這樣有安慰到你嗎？」。

好市多

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