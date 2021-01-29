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軍人少回家！每月薪水匯7萬彌補 嫩妻卻「盜領3800萬」跑路了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名職業軍人的財產慘遭小10歲嫩妻盜領，合計3800萬財產瞬間消失。示意圖／ingimage
一名職業軍人的財產慘遭小10歲嫩妻盜領，合計3800萬財產瞬間消失。示意圖／ingimage

一位職業軍人在網上侃侃而談他永生難忘的傷痛，他因為工作性質無法時常回家，他便將每月薪水匯出7萬元給妻子做補償，自己只留1萬多元，還因為信任妻子而把存摺本、印章、證件等重要物品留在家裡，沒想到婚後才幾年，妻子就把他3800萬元財產全部變賣捲款跑路了，事後連娘家人也全不知去向，擺明是全家人一起騙錢，讓他徹底心寒，從此再也不敢輕易相信別人。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示在3年前認識小10歲的妻子，兩人交往1年左右就結婚了，又由於職業緣故，久久才能回家一趟，於是剛結婚時留了1本存簿和提款卡給她，裡面存了200萬當作緊急預備金，每月發薪資也會轉匯7萬進她戶頭，自己只留1萬多元。

兩人婚後1年，妻子抱怨他常不在家，有事處理卻經常被拖延，基於信任妻子，他便應妻子要求把所有存摺印章及身分證件留在家裡。豈料，不久後他便發現妻子把他的存款、股票、爸媽給他的財產，全部變賣約合計3800萬元左右，全都盜領光跑路了。

原PO感嘆說到，「被最親、最信任的人傷害不只是錢不見的痛，更痛的是心理創傷」，他坦言很難再相信人了，人善被人欺，花3800萬學會的教訓，實在終身難忘。

對此事件，網友們除了討論事主的職業問題外，也關心這起事件的官司進度，並好心建議原PO，應該將妻子資訊公諸大眾協尋，也有網友表示原PO應去心理諮商，才能走出傷痛。

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