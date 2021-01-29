交往3年女友替父母求紅包「1張台積電」 他求救網友反被笑

「護國神山」台積電（2330）股價屢創新高，成為股市最熱話題。有一位男網友就在網上分享準備一起步入禮堂的女友開口替父母求「1張台積電」當紅包，一算不得了，竟高達60萬台幣，讓他當場嚇傻，直呼怎可能受得了。

原PO在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示與交往3年多的現任女友預計下半年結婚，等於今年是成為家人前的最後一次過年，兩人對雙方家長彼此熟識，正好過年前就聊起「包紅包給準岳父岳母」的話題。

原PO直言，女友開口希望他能包個紅包給她父母，原以為是6600元的吉利數字，想不到女友卻是指包一張「台G電（台積電）」股票，因為她父母也有在玩股票，「要是能收到一張台G電肯定很開心」。原PO無奈地說，我知道我手上有超過30張台G電，但當初入手時價格很低，「這包下去等於送出60萬，誰受得了，這錢到時又不一定會成為嫁妝」。

文章曝光後，許多網友就留言建議原PO千萬不能給，「女方很會盤算，這下你要被吃死了」、「這婚千萬不要結，擺明削凱子的！」、「千萬不要！還沒娶之前就大開口，那娶之後還得了」、「結果你除了2330（台積電）之外，沒什麼值得愛的地方」。

不過，由於近來台積電股價大漲，一度殺上679元天價，今收在591元，以原PO手握30張股票來算，原PO早已擁有破千萬財產。許多網友聽了原PO的故事後，反而忍不住開酸，「又發病了愛幻想」、「手上有30張台G電不會來這發文」、「吹牛比較快啦，有種帳單po出來我就相信」、「繼續做夢吧...夢裡什麼都有」。