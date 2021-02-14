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情人節脫單必看！ 讓男人一見傾心的4種女性魅力
情場如戰場，身材樣貌等外在只是條件之一，具有內在美的女性，其實更有吸引男人的魅力。日本媒體「Grapps」最近就分享，能成功抓住男人心的四項「內在美」。
1.詞彙優雅
事實上，男性意外地頗為注意女性的用字遣詞。如果言語汙穢不堪，那也很可能給男人「這傢伙以後不行啊」的想法。相對的，說話得體的女性，反而能讓男性覺得「個性不錯」、「品味很好」等正面印象，產生想要在一起的感覺。
2.保持笑容
總是保持笑容的女性，對男性而言，是有如太陽的存在，容易讓人聯想到如果兩人在一起，一定能度過許多歡笑光輝的時刻吧……。而溫柔的微笑，也能治癒另一半疲累的心情。
3.善於傾聽
善於傾聽的女性，容易受到男性的重視。在對方脆弱的時候，用心傾聽他的煩惱，肯定他的想法，給予適當的鼓勵。久而久之，男方一定會感到這份包容力和安心感，產生「再也離不開這個人」這想法。為了達成這目標，首先從耐心聽完對方要說什麼開始培養起吧。
4.認真不懈
為自己的目標、夢想打拚的女性，也會博得男人的尊敬。而且男方看到另一半努力的身姿，自己也會產生「我也要加油」的想法，彼此形成良性循環，互相往更高的目標邁進，創造幸福的道路。
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