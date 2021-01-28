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初二回娘家「包12萬給岳父母」...他一聽怒了 人妻怨：豬腦袋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻抱怨老公「不願包12萬紅包給岳父母」，她還自認這是為了幫老公做足面子，讓許多網友直呼太誇張。圖片來源／ingimage
一名人妻抱怨老公「不願包12萬紅包給岳父母」，她還自認這是為了幫老公做足面子，讓許多網友直呼太誇張。圖片來源／ingimage

紅包包越多，面子才賺夠足？一位人妻說老公12月的薪水加上年終剛好12萬多，所以希望老公可以包給自己爸媽每人6萬，這也是為了老公不失面子，但對方卻為此不滿生氣，讓她既無奈又委屈。

這名人妻在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示，今年是結婚後的第一次過年，照習俗初二回娘家，「為了讓老公特別有面子，所以才會說給我爸媽的紅包要每人6萬，是要幫老公做面子，讓老公走路有風」。

她直言，老公的12月薪水加上年終剛好12萬多，「明明有能力包卻還斤斤計較」，會這麼做是為老公著想，但老公卻為了紅包錢跟她吵架，「他們是我爸媽，同時也是你岳父岳母，包多一點是孝心的表現，豬腦袋就是硬到不知變通」。

貼文曝光後讓網友大傻眼，網友們紛紛留言表示，「今年最誇張」、「又是一個白眼娘」、「是面子重要還是吃土重要？」、「是走路有風還是窮到發瘋」、「每人6萬包出去是要走路做颱風了是嗎？」

也有網友給出中肯回應，「如果要表現孝心應該是對你好，不是用金錢去衡量吧？」、「如果你們經濟無虞，那就很公平的公婆和岳父母都各包6萬，或依自己的能力各包各的，也不需做什麼面子，辛苦也是你們在過。搞不好妳的另一半有所規劃，保險、房貸、車貸、或房租都靠這筆年終」。

紅包 結婚 年終獎金

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