現代人普遍晚婚？多數人指出「這原因」 成家立業不敢想

不少人因經濟壓力或個性不合，一直到了適婚年齡，仍在尋找對象，導致晚婚的狀況越來越普遍。有一位網友貼文表示，前幾個世代的人基本上二十幾歲就已經成婚，甚至在更早的時代，15歲就會結婚，讓他好奇「為什麼到了自己這一代，35歲還在慢慢來？」

原PO在PTT的閒聊板上發文說明，上一代25歲就結婚了，上上代的大概20歲，再上代甚至15歲就已經成婚，但為什麼到了現在這一代「35歲還在慢慢來？」讓他不解的發文詢問網友。

此文一出，最多人認為的原因是「經濟問題」，紛紛表示「結婚生小孩負擔的很多，錢是之一」、「因為沒錢」、「窮+女性主義抬頭，看到長輩的鬼故事就覺得不結也行」、「對不起，沒錢」、「只求自己飽全家飽，成家立業什麼的不敢想」。

除此之外，不少人也認為「教育程度普遍提高」及「女性意識抬頭」也是造成晚婚的原因之一，「研究所畢業都24歲了，工作沒幾年就30歲了，要30歲前結才是難」、「教育程度。以前不會讀書的國中畢業就出來工作，大概20歲出頭結婚。現在不會讀書的一樣能上大學，畢業再玩個幾年，差距就出來了」、「房價跟女權抬頭吧」。