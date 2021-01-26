不顧疫情！婆婆硬要滿月嬰回家過年 母氣炸：黑化給妳看

雖然農曆春節將至，但因近期部桃群聚感染，再加上海外返台人數激增，使國內疫情升溫。對此便有一位媽媽分享，往年過年都會去婆家聚餐，但因這次疫情問題，以及小孩還小的原因，便決定不參加。沒想到婆婆一氣之下，竟然在家庭群組裡大罵他們自私，讓她生氣直言道「為什麼不能體諒做媽媽的心情？」

原PO在臉書的《靠北婆婆2.0》上發文抱怨，決定過年不到婆家聚餐後便請老公告知婆婆，沒想到婆婆卻因此不開心，更直接在家庭群組上說我們自私、不給長輩們看小孩、一年才那麼一次。

對此，原PO也坦言，看到訊息的當下「心裡整個火都起來了」，並說明去年婆婆生日聚餐，因為疫情還沒好轉，她自己跟哥哥、姊姊們說取消不辦了，結果這次我們不去，就說我們自私，讓原PO直呼「難道她要一個剛滿月的孩子暴露在危險之中？」

萬幸的是，還好原PO的老公堅持不參加，也很直接的跟其他長輩們解釋緣由，免得婆婆又情緒勒索。原PO也強調「每次只要不順她的意，就會情緒勒索我們」，經過這次的事情，原PO則直接跟婆婆表示「之前還沒有孩子，妳愛怎樣我都無所謂，但是我現在是一個孩子的媽了，我會為了我的孩子黑化給妳看！」

此文一出，許多網友紛紛留言力挺，「有孩子真的要有勇氣，為了孩子黑起來」、「這不是黑化，是理性，萬一因此被傳染，小孩怎麼撐得住」、「羨慕有神隊友！就黑了吧，孩子最重要」、「為了孩子要硬起來」、「疫情這麼嚴重，還變種了」。