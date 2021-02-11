過年寧當旅蛙也不回家？盤點6大理由 這點最令人揪心

轉眼農曆新年又到來，今年…你回家過年嗎？

農曆春節是華人最盛大、最熱鬧的傳統節日，團圓是春節首要主題，多數人從各地趕回家鄉過年、見見久違的家人，但仍有些人對過年避之惟恐不及，一點也不覺得開心，到底什麼原因讓人寧當旅蛙，也不想回家呢？

搶不到票 舟車勞頓

年節交通車票一票難求，搶票成了異鄉遊子的週期夢魘。海島台灣幅員雖不算大，但一到每年的三大節日，半夜得熬夜盯著雙鐵、客運的網站、app狂按猛點。

幸運搶到票了，屆時仍得提著大包小包的行李奔波，搭客運的又怕國道塞爆，搞得身心俱疲，返鄉的喜悅心情都沒了。這種時刻，讓人真想擁有哆啦A夢的任意門，門一開，家就到了，多幸福啊！

親友催婚 嘮叼煩人

對於逢適婚年齡的未婚男女來說，回家過年最怕被家人催婚。自己父母唸一唸就算了，最可怕的是，街坊鄰居、各方親戚也加入，「有沒有對象啊？」、「再老就嫁不出去啦？」、「那個誰誰誰都生了幾個了」、「什麼時候讓你爸媽抱孫啊？」…。此刻，基於禮貌只能客氣回應，但心裡早已不知翻騰幾回，真想問「是住海邊嗎？管那麼多！」

前途錢途 壓力山大

過年回家，錢事是避不了的課題，工作薪水當然也是受關注的重點之一。返鄉免不了會見見親朋好友，多少都會被問「在哪高就啊？」、「薪水如何？年終多少？」，即便還沒工作的學生，也難免被問「成績好不好啊? 」、「想讀哪間學校？」，這類自以為是好意關心的言語，都讓人感受到不小的壓力。

另外，過年返鄉紅包、孝親費省不了，之前人力銀行曾做過調查，一般上班族春節紅包支出平均約需花費15,000元，以平均薪資4萬元來計，占了3成6，負擔不算小，而對於上有老下有小的「三明治」世代而言，紅包加上孝親費，壓力更大了。

工作需要 賺節慶財

對照過年不想回家的人，有些人基於工作需要，反倒是想回家卻無法回家。

許多單位春節必須有值守人員，例如警察執行春節勤務、醫院留守的醫護、媒體業排假輪值，常常無法在除夕團圓夜趕回家。

另外有些公司行號春節值班會給予較高的工資，也有許多人自動願意加班或是短期兼差，搶賺一波年終財。根據人力銀行的調查，約有7成8的上班族，計畫趁著節慶旺季兼差，多存一些年終獎金，其中以民生／服務業的從業人員意願最高。

難得長假 出國放飛

最長連假的國定假日，就是春節假期。辛勤工作一整年，難得的長假，許多人會計劃出國遊玩，一來舒緩身心壓力，二來又避免面對不想見到的親戚、友人，出國是個很好用的理由。

只是目前在全球飽受新冠肺炎疫情的衝擊下，已經被禁足一年的國人，今年春節想要出國度假的願望，恐怕仍是要落空了。

親人不在 心無歸處

春節返鄉最大目的是與家人團圓、探訪親友。有人說「父母在哪，哪就是家」，選擇春節不回家的人，或許因為雙親已不在，心已無歸處，這點最令人揪心難過；或是因家庭關係緊張而「恐歸」。總之，回家不需要理由，不想回家可以有千萬個原因，只能說家家有本經，三言兩語說不清。