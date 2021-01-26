女生給男生IG跟LINE意義大不同？ 網揭關鍵：很私密

隨著網路科技日漸進步，通訊社交軟體也越來越普遍。大多數年輕族群都有使用Facebook、Instagram和LINE等熱門軟體，就有男網友以標題「女生給LINE跟給IG差異？」發文，表示女生給LINE或是給IG的差別到底在哪？希望有女網友能夠解惑。

一名男網友近日在PTT Boy-Girl板上PO文說明，如果跟女生要IG或LINE的話，女生通常會比較想給哪一個社交軟體？這兩種軟體的差異到底是什麼？此文一出掀起兩派人馬論戰，引起大量網友討論，分析兩種社交媒體的關鍵差異。

雖說每個人想法不盡相同，但許多女孩認為IG十分私密，不想不熟的人看，「我是習慣給LINE，給IG對方可能就會開始從你以前發文各種限動問東問西的」、「給LINE啊，IG廢文太多怕被扣分」、「不熟的給LINE，IG包含自己生活的事情，不想給不熟的人」、「LINE不會被看出個人資訊但IG會，還不熟不想被知道太多」、「只給認識的朋友追IG，覺得這個很私密，平常都給賴」、「LINE阿，IG蠻隱私的」、「IG是鎖起來，只加周遭朋友同事，覺得比LINE還要更有隱私」。

但也有許多網友表示給LINE的原因是如果封鎖對方較不尷尬，「秒選LINE，不爽就封鎖」、「我會給LINE，封鎖比較方便」、「給LINE啊，回去封鎖比較方便」、「LINE啊，給了再封鎖就好」、「LINE也有可能給你免洗帳號，隨時可以撤掉」、「LINE封鎖你看不出來」。

除此之外，另一部分網友表示會給IG，可以增加追蹤數，也較好聊，「IG單純就免費關注啊」、「IG可能只是把你當粉絲」、「IG比較好聊，LINE不開起問題模式怎麼開始聊天，我都不懂」、「IG炫耀追蹤用」、「給IG，因為如果不想聯絡可以取消對方追蹤」、「當然是IG，順便增加免洗粉絲」、「我都給IG衝粉啊」。