快訊

護國神山弱掉了？台積電飆上670元卻重挫 專家揭2因素

押寶台股彈！3檔「台灣50」概念ETF 零股創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女生給男生IG跟LINE意義大不同？ 網揭關鍵：很私密

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上詢問女生通常會給對方LINE還是IG。示意圖／圖截自LINE官網、IG官網
一名網友在網路上詢問女生通常會給對方LINE還是IG。示意圖／圖截自LINE官網、IG官網

隨著網路科技日漸進步，通訊社交軟體也越來越普遍。大多數年輕族群都有使用Facebook、InstagramLINE等熱門軟體，就有男網友以標題「女生給LINE跟給IG差異？」發文，表示女生給LINE或是給IG的差別到底在哪？希望有女網友能夠解惑。

一名男網友近日在PTT Boy-Girl板上PO文說明，如果跟女生要IG或LINE的話，女生通常會比較想給哪一個社交軟體？這兩種軟體的差異到底是什麼？此文一出掀起兩派人馬論戰，引起大量網友討論，分析兩種社交媒體的關鍵差異。

雖說每個人想法不盡相同，但許多女孩認為IG十分私密，不想不熟的人看，「我是習慣給LINE，給IG對方可能就會開始從你以前發文各種限動問東問西的」、「給LINE啊，IG廢文太多怕被扣分」、「不熟的給LINE，IG包含自己生活的事情，不想給不熟的人」、「LINE不會被看出個人資訊但IG會，還不熟不想被知道太多」、「只給認識的朋友追IG，覺得這個很私密，平常都給賴」、「LINE阿，IG蠻隱私的」、「IG是鎖起來，只加周遭朋友同事，覺得比LINE還要更有隱私」。

但也有許多網友表示給LINE的原因是如果封鎖對方較不尷尬，「秒選LINE，不爽就封鎖」、「我會給LINE，封鎖比較方便」、「給LINE啊，回去封鎖比較方便」、「LINE啊，給了再封鎖就好」、「LINE也有可能給你免洗帳號，隨時可以撤掉」、「LINE封鎖你看不出來」。

除此之外，另一部分網友表示會給IG，可以增加追蹤數，也較好聊，「IG單純就免費關注啊」、「IG可能只是把你當粉絲」、「IG比較好聊，LINE不開起問題模式怎麼開始聊天，我都不懂」、「IG炫耀追蹤用」、「給IG，因為如果不想聯絡可以取消對方追蹤」、「當然是IG，順便增加免洗粉絲」、「我都給IG衝粉啊」。

LINE 社交 Instagram PTT

延伸閱讀

國民飲料珍奶人人愛？ 網友曝一心酸事實：好久沒喝了

學測考「愆、賚、齎」 網嘆背一堆國文冷門發音有何用？

35歲吃住家裡的男生能嫁嗎？ 網：重點在另一狀況怎還想結婚

別人問為何不結婚該怎麼回應？ 網笑回：不想害人

相關新聞

女生給男生IG跟LINE意義大不同？ 網揭關鍵：很私密

隨著科技網路日漸進步，通訊社交軟體也越來越普遍。大多數年輕族群都有使用Facebook、Instagram和LINE等熱門軟體，不過日前有網友以標題「 女生給Line跟給IG差異？」發文表示女生給Line或是給IG的差別到底在哪？希望有女網友能夠解惑。

給孝親費50K會被女生排斥嗎？ 網點關鍵：不自量力就直接排除

許多人畢業進入職場後，都會挪一部份薪水給父母當作「孝親費」，雖然孝親費金額每人不同，但卻給人不同的看法。不過，近日就有網友在網路上以標題「孝親費50k?」提出疑問「孝親費給50K會被兩性市場排除嗎？」，此文一出，引起大量網友留言討論，點出關鍵想法。

當「老大」是需要練習的！和孩子迎接二寶 克服老大情節

當所有人都在為二寶誕生而歡欣鼓舞時，卻好像有一個人「開心不起來」？原本獨享家中資源與關愛的孩子，突然被冠上「哥哥姊姊」的稱號，又被要求要懂得分享，心中難免不是滋味。提醒媽咪從得知懷上二寶後，就能開始一點一滴將這個新生命融入大寶的生活中，幫助大寶做好心理建設，提早接納即將到來的弟弟妹妹。

【親子之間】楊明哲／同理支持，走出困境

放學了，見孩子垂頭喪氣地上車。以往總滔滔不絕說著學校種種的孩子難得沉默，刻意語調輕快地問他：「怎麼啦？」

【2020第一屆「台灣房屋」親情文學獎‧佳作】劉頌恩／你不說話的時候

那時我剛結束六年多的感情。說結束或許有些片面，我被拋棄了，像時日久了脫線起球的舊毛衣，卻沒有勇氣告訴家人實情。

【賞文迴響】駱展鵬／陪伴與等待

日前陪內人參加她服務單位的一日遊，我們習慣性地穿上同款T恤、同色牛仔褲，隨時十指緊扣，就連導遊都忍不住調侃我們是模範夫妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。