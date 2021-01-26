給孝親費50K會被女生排斥嗎？ 網點關鍵：不自量力就直接排除

許多人畢業進入職場後，都會挪一部份薪水給父母當作「孝親費」，孝親費金額沒有行情價，觀感也因人而異。近日就有網友在網路上以標題「孝親費50k？」提出孝親費給50K會被兩性市場排除嗎？此文一出，引起大量網友留言討論，點出關鍵想法。

一名網友日前在PTT女孩版上發文詢問以現在生活而言，男生若孝親費一個月給50K是太多還是太少？並說明「父母有退休金，有車有房，而自己什麼都沒有，這種人是不是會被兩性市場排除？」因為不了解其他人的想法，希望網友可以提供意見並分享大家給家人孝親費的金額。

一些網友在貼文下方表示，如果自不量力的給孝親費，會完全排除跟對方交往，「這個重點不在給多少錢；而在父母的掌控慾，拒絕不了父母的控制欲和情緒勒索的，絕對會被兩性市場排除」、「如果是爸媽要求而且不合理你還答應，應該滿多人會不想和你有更進一步的」、「爸媽有需要才會給啊，不然都應該存起來買房子吧」。

也有人分析對高薪族來說，五萬是小意思，完全不影響小家庭生計就沒關係，「但如果是爸媽情緒勒索，要求超過自己負擔的金額還給的話，女生會有負面印象，覺得你不顧妻小只顧爸媽，不適合結婚」。

也有部分網友表示50K的孝親費是真的太多了，「也給太多了，你年薪破百？」、「我朋友是女醫師，月薪和你差不多，給3萬而已」、「看你薪水在哪阿，一般上班族的話太多了」。