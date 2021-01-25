新郎婚禮上狠砸新娘蛋糕 網友斥行為太超過「婚姻藏危機」！

美國女子卡森（Kelsey Carson）日前在社群平台分享她的婚禮影片，影片中她的丈夫湯尼（Tony）朝她的臉狠砸三層蛋糕， 讓許多網友看了不禁警告卡森：「這男人很危險，婚姻藏危機！」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，卡森先出手抹了奶油在湯尼臉上，沒想到湯尼拿起整塊蛋糕回擊卡森，力道之大讓卡森倒向一旁的椅子。

網友carolfrayne直言湯尼的舉動毫無可取之處，且非常幼稚：「一場典雅的洋裝跟典禮，最後以食物大戰收尾，不理解他為什麼這麼做。」網友Stevie T表示：「如果我老公在婚禮上對我這麼做，我爸一定會打爆他。」網友stellahen提到這已經超出好玩的範圍了：「湯尼有個瞬間看起來沒在笑，感覺是被激怒了。且他最後拿起整塊蛋糕砸老婆，不是只有一小塊蛋糕，實在太超過了。」網友CarmenShmarmen3.0則認為：「湯尼應該有暴力傾向。」

網友Jeena Khan說自己看到影片嚇壞了，「但小倆口看起來玩得很開心。」網友HarlsB也要卡森別太在意負評：「畢竟妳是最了解妳老公的人。」