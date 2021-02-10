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過年媳婦心酸！婆媳、年夜飯、大掃除3煩惱大爆發

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

過年對很多媳婦、媽媽來說，像是「要上另一種班」，根本不能好好放假，且壓力指數爆表，除了要面對大掃除、年夜飯，不可逃避的還有婆媳問題也浮上檯面。BabyHome針對以上三大主題進行調查，一起來聽聽媳婦們真實心情，以及遇到這些過年困擾，到底該怎麼一一擊退。

年前大掃除，媳婦最不想面對家中這一處

每年一度的大掃除，讓許多媳婦想到就頭大，據BabyHome調查顯示，4成媽咪們最不想面對的是恐怖大魔王「廚房-排油煙機、牆面頑強汙垢」，其次同為17%的有「浴室-霉斑汙垢清除、馬桶尿垢處理」，以及「浴室-霉斑汙垢清除、馬桶尿垢處理」。

家中的打掃煩瑣之事，常讓媽媽主婦們哀號，其實不妨趁著寒假邀請孩子一起加入打掃行列，擔任媽媽的清潔小幫手，同時也趁假日讓老公一起參與比較粗重的掃除工作，全家人一起執行，就會感受到有人分擔家事的輕鬆感。

年夜飯媽媽最煩惱不是準備，而是剩菜！

當問到「團圓飯讓你最煩惱的事？」超過5成媽媽最受不了「剩菜一大堆，要吃好幾天、冰箱塞不下」，亞軍則為26%「和夫家飲食習慣不同，圍爐菜不合口味」，至於「負責採買料理年菜食材」僅有7%，可見剩食問題造成許多家庭的困擾。

過往因為傳統市場於年節期間休市，許多婆婆媽媽會多加採購備料，避免連假期間無食可吃，不過近年來連鎖超市已相當普遍，且年節大多不打烊，媽咪媳婦們若想避免「剩菜一大堆，要吃好幾天、冰箱塞不下」的窘境，可避免一次性大量採買。

此外，將剩菜或多餘的食材變化為創意料理也是解方之一，例如蔬菜類可做為超美味鹹派，剩飯除了做炒飯，還能做燉飯！還有火鍋剩料變身為創意蛋餅等。

婆媳過招，媳婦認為「老公」是關鍵

過年期間返鄉和婆婆長時間相處，一直是媳婦們的壓力來源之一，到底該如何在年節之際讓自己置身在婆家能好過一些呢？55%媳婦認為「壓力別自己扛，請先生分擔」，可見另一半的支持與協助在太太心中還是最重要的。

此外，也有15%建議「第一年回婆家別事事搶著做，小心以後每年都你包辦」；另有12%表示要轉化心境「把婆婆看做是上司，讓她佔點小便宜，拍馬逢迎不可少」。

有專家建議，婆媳相處之道就是不戳痛點、盡量順著對方的毛摸，例如小孩感冒了，婆婆卻怪媳婦怎麼沒把孩子照顧好，應該OOXX才對，若媳婦反駁「又不是我造成的，我有自己的做法！」可能會造成炮火更猛烈，可換個說法「這招我學不來，妳真行！」

當然可能有媳婦認為，當下怎麼可能忍得下這口氣，還回覆得如此完美無缺，其實這些話嘴上說說即可，心裡不用認真這麼想，婆婆心裡不過就想說那句「我比較行」而已，這也呼應了這次調查中的妙招之一「把婆婆看做是上司，讓她佔點小便宜，拍馬逢迎不可少」。

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