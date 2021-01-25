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女友和17歲弟弟一起洗澡睡覺 他批「不懂自愛」怒提分手

聯合新聞網 / 綜合報導
女友和弟弟一起洗澡，讓網友不能接受怒提分手。示意圖／ingimage
女友和弟弟一起洗澡，讓網友不能接受怒提分手。示意圖／ingimage

另一半跟年紀相仿的異性家人共浴能接受嗎？近日一名網友不滿透露，女友已經19歲了，在家卻不會避嫌，除了上廁所不關門外，竟然還跟17歲的弟弟洗澡睡覺，完全刷新他的三觀，最後因「不想要不懂自愛的女生」決定與對方徹底分手

原PO在臉書社團「靠北女友」發文表示，以前不知道女友在家都不避嫌，後來才發現她上廁所不關門、洗澡換衣服從不鎖門，更扯的是，女友會直接在弟弟面前換衣服，如果跟她講這樣不好，反而會被罵說「親弟弟又不會怎樣」，讓他無言「這已經不是親不親的問題，別人看到觀感也不好，19歲了不會保護自己嗎？」

除此之外，女友和弟弟一起洗澡，讓原PO覺得不受尊重，雖然對方要他別想太多，但還是決定趁早分手，「唸我也唸了，教我也教了，妳已經磨光我對妳的愛，不願意聽是妳會吃虧不是我，在家就這副德行，在外還得了」。

貼文一出，網友留言回應，「換衣服和一起睡也就算了，有到露點的等級比如上廁所和洗澡真的很恐怖，家庭教育有點問題」、「前男友27歲也是跟他姊一起睡，說是為了省冷氣費，我聽了傻眼」、「基本上女生10歲以上，就該要避嫌了」、「好噁心，沒辦法想像」、「我不能接受，放生是對的」。

分手

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