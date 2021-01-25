35歲吃住家裡的男生能嫁嗎？ 網：重點在另一狀況怎還想結婚

對於許多適婚年齡的人來說，找一位自己喜歡的人，相伴一生是十分美好的事。不過日前有一名網友在網路上發文，表示朋友和一位35歲沒車沒房且性格怪異的男子交往，想詢問網友們自己是否該勸好友分手？此文一出，引發熱議。

一名網友日前在PTT女孩板上以標題「35歲還吃住家裡的男生值得交往嗎？」透露閨密和在網路上認識的35歲男子交往，而該男子和父母同住在中部老家，不但科大休學，工作也都是做兼職，還用家裡的車代步，簡單來說既沒車又沒房。原PO還繼續說明表示該朋友的男友似乎不常社交，並沉迷於網路遊戲。因此原PO不知該讓好友繼續跟這名男子交往還是要勸分手。

許多網友在文章下方紛紛表示男方35歲沒有穩定收入不合理，「收入不穩要住公婆家個性怪異，當初在一起的點是？」、「是沒別的選擇了嗎？都35了還沒房沒車兼職結什麼婚？」、「很多35歲還住在家裡的人，重點應該擺在他工作不穩定上」、「收入不穩又跟爸媽同住，很少女生受得了，建議她可以搬去同居一陣子，愛情很快就會被現實消磨吧」、「男生沒有上進心建議分手」、「男的最大問題是工作不穩定，吃住家裡反而不是首要問題」、「住家裡不是問題吧，一直做兼職才是問題」。

也有網友表示該情況應該不是原PO該介入的，「這樣的男友能不能繼續交往，妳閨蜜應該很清楚才是」、「稍微點一下妳擔心的點就好，畢竟會跟男方過日子的是她，不是妳」、「什麼人找怎樣另一半吧，她喜歡就好」、「閨蜜家務事情自己解決，妳不用給太多意見」、「妳以為妳誰」、「妳朋友在猶豫找妳訴苦還是只是妳單方面在擔心？如果是前者或許妳還能說說妳的觀察，如果是後者，真的干妳什麼事」。