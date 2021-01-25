她沒結婚就被要求拜男友祖先 網曝「可怕原因」狂勸別拜

女子長大結婚後，該祭拜娘家還是婆家祭祀的祖先，是一門課題，現代越來越多人不會盲目遵從習俗，而是尊重女方意願。然而有網友抱怨，她都還沒結婚，男友就要求她祭拜男友家的神明與他過世的爸爸，讓她無法理解。其他網友也傻眼，甚至有網友說「不能拜！到時候分手會很麻煩，他祖先會讓妳之後感情不幸福，分手還要辭祖」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她還沒與男友結婚，但男友卻要求她祭拜男友家的神明，與男友過世的爸爸，她拒絕後男友還因此生氣，讓她傻眼直說「我都還沒嫁給你勒！」

其他網友也表示贊同，留言「其實說真的，妳還沒進門拜了也沒用，因為祂們也收不到啊，況且祖先也沒有在給別人拜的好嗎？」、「不能拜！到時候分手會很麻煩，他祖先會讓妳之後感情不幸福，分手還要辭祖」、「還沒結婚在那邊拜多奇怪啊？」

不過也有人說「或許把妳當自己人了，溝通一下，事後會覺得其實也沒什麼好生氣的」、「你也可以先叫他先拜你家的祖先呀！如果他真的做那你再考慮看看！禮尚往來嘛！」、「神明可以拜，祖先不行，他的觀念要改，別說什麼當自己人才拜祖先，要稟過才能拜祖先」。