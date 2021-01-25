快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她沒結婚就被要求拜男友祖先 網曝「可怕原因」狂勸別拜

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友表示，都還沒結婚，男友卻要求她祭拜男友家神明與男友過世爸爸。示意圖／Ingimage
女網友表示，都還沒結婚，男友卻要求她祭拜男友家神明與男友過世爸爸。示意圖／Ingimage

女子長大結婚後，該祭拜娘家還是婆家祭祀的祖先，是一門課題，現代越來越多人不會盲目遵從習俗，而是尊重女方意願。然而有網友抱怨，她都還沒結婚，男友就要求她祭拜男友家的神明與他過世的爸爸，讓她無法理解。其他網友也傻眼，甚至有網友說「不能拜！到時候分手會很麻煩，他祖先會讓妳之後感情不幸福，分手還要辭祖」。

有網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，她還沒與男友結婚，但男友卻要求她祭拜男友家的神明，與男友過世的爸爸，她拒絕後男友還因此生氣，讓她傻眼直說「我都還沒嫁給你勒！」

其他網友也表示贊同，留言「其實說真的，妳還沒進門拜了也沒用，因為祂們也收不到啊，況且祖先也沒有在給別人拜的好嗎？」、「不能拜！到時候分手會很麻煩，他祖先會讓妳之後感情不幸福，分手還要辭祖」、「還沒結婚在那邊拜多奇怪啊？」

不過也有人說「或許把妳當自己人了，溝通一下，事後會覺得其實也沒什麼好生氣的」、「你也可以先叫他先拜你家的祖先呀！如果他真的做那你再考慮看看！禮尚往來嘛！」、「神明可以拜，祖先不行，他的觀念要改，別說什麼當自己人才拜祖先，要稟過才能拜祖先」。

爆怨公社 結婚

延伸閱讀

男友奶奶欲動用國稅局人脈查她身家 網友：奶寶還不快逃！

長知識了！高鐵座椅「這2根」有何用？ 網揭「真實用途」

桃園人不講「部桃」！道地說法公開 泛舟哥就住隔壁：很光榮

滷味點什麼能看出老闆技術？老饕推「1食材」：判斷入味與否

相關新聞

她沒結婚就被要求拜男友祖先 網曝「可怕原因」狂勸別拜

女子長大結婚後，應該祭拜娘家或婆家祭祀的祖先，是一門課題，現代越來越多人不會盲目遵從習俗，而是尊重女方意願。然而有網友抱怨，她都還沒結婚，男友就要求她祭拜男友家的神明與他過世的爸爸，讓她無法理解。其他網友也傻眼，甚至有網友說「不能拜！到時候分手會很麻煩，他祖先會讓妳之後感情不幸福，分手還要辭祖」。

身體自主0歲就能開始教！善用工具與技巧 讓親子間自在談「性」

許多家長提到性教育時都會有所遲疑：會不會太早？怎麼教？其實認識身體，是從寶寶0歲就能開始的練習，依據孩子能力發展，可大致以0～3歲、3～6歲及6歲以上區分。因應年齡層相異的孩子，家長可透過不同的管道及場域帶孩子認識身體、劃出自己的身體界線，並養成孩子勇於表達的習慣。

讓孩子自由遊戲！地方媽媽與特色公園倡議行動

《公園遊戲力》便是承載這場社會運動記憶的書。或者，《公園遊戲力》說是此階段的「工作報告」，更像是特公盟成員阿汀所說的「一群女性的故事」——一群女性如何「讓孩子自由遊戲」（Let Children Free Play）的故事。但「遊戲」為什麼重要？「罐頭遊具」又為什麼不好呢？

合法發生性行為的年紀是幾歲？ 別等到青春期才與孩子談性

這是我在不同的演講中經常問聽眾的問題，我發現，不管是爸爸媽媽、小孩、青少年、有時甚至是老師，都不清楚正確的答案。

完美教養？別管別人想教出什麼樣的孩子

世代改變，現在的父母更重視孩子的成長，除了花更多時間陪伴孩子之外，也做了許多功課和努力。電視網路普及，各種育兒相關知識和教養文章琳瑯滿目，我身邊甚至有認真的父母，除了研讀書籍、聽教養專家演講，還去進修兒童心理學，無非就是希望能用最好的方式來陪伴小孩成長。

最受歡迎風格家庭票選出爐 網紅家庭的風格養成術大公開

《媽媽寶寶》於11月邀請全台網友票選出心目中的風格家庭，最終由蔡阿嘎與二伯榮獲年度風格家庭，而Rice & Shine與Mom & Dad也各自因他們溫暖、正能量的形象獲得高票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。