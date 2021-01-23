女友國考連幾年考不上！他陪考贏0.1分害她落榜 下場慘了

很多人對公務員的直覺印象就是「收入穩定的鐵飯碗」，雖然收入不是特別高，但因為福利和休假也穩定，因此總是吸引很多人報考，一名男網友表示，自己女友堅持想當公務員，但卻連好幾年落榜，他跟著陪考卻考上，但也因此把女友名額擠掉，事後結局慘兮兮。

男網友在臉書「靠北女友my girl」發文說，前女友邊工作邊國考好多年了，但一直都沒有考上，他當時納悶，全選擇題的測驗，有這麼難考嗎？問女友是不是準備方向不對，女友則直接回「要不然你來考啊！」。

於是男網友真的跑去報考，和女友報同類組的國營招考，結果考上筆試和複試，筆試分數剛好超過女友的0.1分，直接害她落榜，女友得知他的成績後暴怒跟他大吵一架，氣炸說「害我落榜你開心了吧！」「你幹嘛跟我報同組害我？」，最後因為這個原因分手了，男網友還被封鎖，他無奈地說「叫我去考的也是妳，怪我去考試害妳落榜的也是妳，話都妳在說」。

網友看完也說「0.1就好幾個人落榜了餒」、「考試只有上榜和落榜而已，沒有差一點點的。」、「她有說叫你報同樣的嗎」、「為失敗找藉口很正常」但也有人質疑文章真實性「別再幻想了，你沒有女朋友」、「考不上國考還不認真唸書在那邊幻想」。