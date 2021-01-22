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女友闊綽買精品包換手機 原因曝光讓他超心寒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友抱怨買給女友刮刮樂，中了30萬元，對方卻沒告訴他也沒分紅，讓他很不是滋味。示意圖／ingimage
一名男網友抱怨買給女友刮刮樂，中了30萬元，對方卻沒告訴他也沒分紅，讓他很不是滋味。示意圖／ingimage

許多人都喜歡買個彩券或刮刮樂試試手氣，看看能不能中個大獎，但如果真的中了頭彩會告訴另一半嗎？一名男網友抱怨去年（2020）買了一張刮刮樂，女友說要回家再刮，但事後他忘了這件事，直到發現女友開始出手闊綽，才得知那張刮刮樂中了30萬元，而他完全被蒙在鼓裡，氣到不行。

男網友在臉書「靠北女友my girl」貼文抱怨，他說去年聖誕節和女友到南投玩，順便拜拜，女友說想買刮刮樂試手氣，但並沒有在現場刮，而是帶回家再玩，不過事後他也忘了這件事。

直到最近原PO發現女友買了一堆精品包，甚至還換了iPhone 12新手機，讓他以為是發年終獎金才敢這麼花錢，一問之下才知道原來是因為去年買的那張刮刮樂中了頭獎30萬元。原PO不滿自己完全不知情，女友卻解釋刮刮樂是買給她的，所以才沒有說出來，讓他聽了很無奈的說「她把錢拿去買手機給弟弟跟準備包紅包給家人，卻沒分給我」。

多數網友都力挺女友的做法，「為什麼要分給你，你中了會分她？」、「自己不買還跟人家要」、「福氣是別人的，你還想要貼金喔」、「是她說要買的，沒分給你也合理」、「既然你送她的，就是她的」、「因為你不是自己人啊」、「你該慶幸只得30萬」。

刮刮樂

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