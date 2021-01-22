巨蟹暖男手機永遠開「飛航模式」？網勸快分：妳絕對是備胎

說起巨蟹男，一般印象都是暖男、戀家、貼心，影星梁朝偉、湯姆克魯斯都是巨蟹男代表。有位女網友在靠北星座發文，說自己最近認識一位巨蟹男，對方什麼都好，但唯一讓她困惑的是，男生手機總是開啟「飛航模式」，讓她很沒安全感，然後又常聽人罵巨蟹很渣，讓她擔心自己是不是也遇上了渣男。

原PO說，巨蟹男對她很好，兩人各方面都很契合，但她發現，每次約會巨蟹男都開啟「飛航模式」，連她打電話去也常轉語音信箱，隔很久才回電。男生理由是「開飛航，手機充電比較快」、「開飛航比較不會被打擾，有電話再回電」或「在睡覺怕被吵醒」。面對「一直飛航找不到人」的巨蟹男，原PO覺得好像哪裡「怪怪的」，但對方一直對自己很好，求教網友該相信對方說法？還是應該在感情沒有放太深前趁早抽離呢？

PO文一出，網友火力十足，「整天開飛航...是在逃避什麼嗎？以後結婚有小孩，他不想被打擾...也開飛航模式對妻小？」、「不要擔心也不要懷疑，妳絕對是備胎」、「真的喜歡妳自己找妳都來不及了，怎麼會開飛航模式」、「巨蟹喔？超愛搞曖昧的」、「巨蟹座標配：中央空調」、「先猜後續，跟妳在一起不公開，說他很低調，最後妳只是備胎，我也是過來人」、「常關機、開飛航、洗澡帶手機洗的，一定有問題」。也有女網友跳出來相認，「我們是遇到同一人嗎？在一起的時候都是開飛航，最近發現原來是同時劈了好幾個女生」。

也有人緩頰，怕被打擾時就會開飛航，「我也都開靜音震動模式，接到電話靠緣分」、「我有個母胎單身女生朋友，下班後就開飛行模式，原因是下班後就是屬於她的時間」、「我充電都開飛航，追劇看小說都開勿擾」、「巨蟹人接電話是很佛性的，有緣才接得到」。