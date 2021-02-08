主婦必看的過年習俗！除夕到初五要做什麼？禁忌有哪些？

台灣過年習俗和禁忌不少，究竟哪些該做、哪些不該做，一直讓主婦們困擾不已！這篇就來列出除夕到初五的習俗、禁忌與注意事項，讓你過年期間面對任何大小事都能得心應手，主婦們媽媽們快收藏！

為什麼要遵守過年習俗？

過年（或農曆春節、農曆新年）對華人是重要的節日，不僅全家團聚迎接新的一年，還會藉由傳統習俗活動帶來好福氣。因此，許多老一輩的特別重視過年習俗，認為是帶來好運的象徵，也會避免犯過年禁忌，以免影響未來一整年的運勢。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

除夕拜祖先、吃年夜飯

除夕是忙碌的一天，中午12點前貼春聯、12點後要祭拜祖先，也有不少人會拜地基主，祈求來年好運及平安順利！此外，也得為晚上的重頭戲─年夜飯做準備！

過年菜色各有含義

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除夕習俗裡，孩子們在吃完年夜飯要向長輩說吉祥話、領紅包或壓歲錢，全家聚在一起聊天看電視，直到過了大年初一才能睡覺，也就是「守歲」。而午夜十二點後，廟宇的過年習俗活動「搶頭香」就開始囉，廟方會敲鐘、開廟門，讓民眾搶拜第一柱香來求得神明眷顧保佑。

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初一過年習俗：拜拜，走春拜年

正月初一這天必須起大早，拜祖先並且到門口點燃鞭炮，象徵驅趕年獸！許多人會在初一這天到廟宇佛寺拜拜，為新的一年祈求吉祥平安，同時到親友、鄰居家中拜年，也就是俗稱的「走春」（台語「行春」）習俗。

不過初一禁忌可不少，像是忌說不吉利的話（敗、衰、輸、死、病）、不要倒垃圾（維持到初五，避免把福氣財氣倒掉）、早上不要吃稀飯（在古老習俗裡象徵貧窮）、不要拿剪刀、不要倒垃圾及掃地（會把福氣倒掉掃掉）。另外也不要打破東西，有破財運之意，但若真不小心打碎了，記得用紅紙包起破碎物，說句「歲歲（碎碎）平安」化解，等到初三或初五再丟掉。同時，要避免過年生氣、打罵小孩（雖然很難），但盡可能保持愉悅心情，在新年之初就帶來好福氣！

Q：過年期間孩子口無遮攔，不小心講了不吉利的話，該怎麼辦？

A：此時要吐口水，並說句「童言無忌」來化解！（大人也一樣哦）

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初二過年習俗：回娘家，「回門禮」要成雙

大年初二，嫁出去的女兒會帶老公和孩子回娘家拜年，習俗上稱為「回門」。這天記得要帶上伴手禮或禮金做為「回門禮」，且數量、金額都必須成雙，代表吉利。娘家通常會在中午宴請女婿，因選在晚餐時間有「吃到尾」含義，習俗上來說會讓娘家窮上一整年。要是初二無法回娘家，可在農曆2月2日回去一趟（避開初四、初五，會帶走娘家福份），或把穿過的衣服寄回娘家。

禁忌上，據說初一及初二是水神生日，所以當天盡量不要洗衣服，會得罪神明；此外也不要睡午覺，會影響事業運。

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初三習俗：睡到飽，晚上早早就寢

傳說初三是「老鼠娶親日」，晚上要早點上床睡覺，避免打擾老鼠迎娶。習俗上會在家中角落，也就是老鼠會經過的地方灑些米和鹽、放年糕，表示人鼠相安，在未來一整年能豐收、有好家運。不過，初三是容易與人發生口角的「赤口日」，另一稱法是「赤狗日」，因傳說赤狗是憤怒之神，遇上了就會不吉利，因此初三不宜外出拜年，加上每個家戶都從除夕忙到初二，初三正好可以休息一下！

初四習俗：迎灶神，安太歲、點光明燈

初四接神，是恭迎灶神回到民間的日子。由於眾神明（包含家中祭祀的灶神、地基主）在每年農曆12月24日會返回天庭，稟報過去一年人間的所有作為，之後在正月初四返回民間，俗稱「接神」，因此初四迎灶神是家家戶戶的大事。

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Q：大年初四要如何迎灶神？

A： 接神時間通常是下午1到3點，在家中的神明桌、或在廚房「面向瓦斯爐」的地方擺供桌放上三牲（魚、全雞、五花豬肉）、四樣水果、一個發糕、三盤甜食、三杯茶水、金紙。點香後唸出「自己的名字、家中地址，誠心誠意地恭迎灶神與眾神明回駕，並請保佑全家在新的一年平安順利」，香燒到三分之一處時，擲筊問神明是否用餐完畢、回駕，最後再燒金紙。拜完後，記得開一下瓦斯爐火，代表灶神已回歸囉！

初四這天灶神會查戶口，所以不要出遠門，也避免在廚房發牢騷、說長道短、發生口角、哭鬧、換衣服或裸露身體等等，這些都對神明不敬哦！另外，該年犯太歲的人，會在初四這天到廟裡安太歲，若沒犯太歲，也可幫自己點盞光明燈，意味照亮運勢和前途。

初五習俗：拜財神、吃餃子及倒垃圾

過年期間的許多禁忌，過了初五這天就可以破除，因此稱為「破五」。這天的重要習俗，就是把初一到初五累積的垃圾全倒掉，否則會累積成「窮氣」，也記得把家裡好好打掃一番。

初五也是五路財神的生日，多數商家與公司行號都會選在這天開工，希望獲得財神爺眷顧、新的一年財運亨通，因此拜財神也是初五的重點習俗！

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Q：過年初五拜財神要怎麼拜？

A：中午時可在家門口或到財神廟拜拜，準備三牲、三樣或五樣水果、三杯甜茶、一些糖果、金紙以及鞭炮。拜拜時，要向財神說出自己的名字、生辰、居住地址，並清楚說出你今年想達到的目標（例如加薪、業績），祈求財神加持庇佑。等香燃燒一半之後，就可取回供品、燒金紙，最後燃放鞭炮，儀式就完成！

拜了財神，也記得要吃餃子哦！據說初五吃餃子可以避開周圍挑撥是非的言語，因為包餃子時會用手捏餃子皮，就像是「捏小人嘴」一樣，免除小人閒語。此外，初五禁止動土，避免災害降臨。

過年期間雖有不少禁忌，但其實台灣有趣習俗相當多，對增添年節氣氛及好運勢都是不可或缺哦！

本文擷取自「主婦必看的過年習俗！除夕到初五要做什麼？禁忌有哪些？」，由《媽咪拜》授權轉載