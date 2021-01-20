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男友老在公共場所「誘惑她做愛」 20歲女崩潰上網求救
美國20歲女性網友19日在社群平台Reddit發問：「27歲男友喜歡在公共場所做愛該怎麼辦？」
原PO表示交往3年的男友去年開始常在麥當勞、大賣場或是電影院等公開場所誘惑她後發生關係，有時候男友只是跟原PO出外散步也會想跟她做愛。原PO說跟男友幾乎天天做愛，不解為什麼男友這麼喜歡公開做這麼「汙穢」的事，自己不是很喜歡，也曾跟男友表達自己很困擾，畢竟「有其他人在看，而且這麼做是違法的」，但男友總是試圖說服她，讓她很為難不知是否配合男友的喜好。
網友LettuceBeGrateful建議原PO別妥協，要傾聽自己真實的心聲，還提到原PO跟男友的關係潛藏更深的危機：「男友感覺不尊重妳的界線，如果他一直試圖說服妳、甚至用肢體觸碰妳想誘惑妳那真的很糟糕。男友應該要重視妳的感受，公開做愛不是妳該盡的義務。」
網友makeVentilatr也提到原PO男友除了脅迫她公開做愛，在未經原PO同意下公然誘惑她已稱得上是「性侵犯」了，要原PO趕緊跟男友溝通，如果對方不從就跟他保持距離。網友harmie10001附和說：「如果妳現在不堅守自己的界限，難保男友未來得寸進尺又有其他要求。這件事重點不在於公開做愛，而是男友忽視妳的意願，不尊重妳。」
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