金牛男出遊為「吃」吵整路 她爆氣分手：我就想自己吃花枝丸

個性不合是眾多情侶分手的主要原因之一，尤其金錢觀不合更是容易導致感情不和睦。日前就有一名女網友投稿分享她因為與金牛座前男友同遊澎湖，一路上因為「吃」東西意見不合而摩擦不斷，尤其金牛男小氣到竟連一串花枝丸都要2人分著吃，讓她瞬間爆氣。

原PO在粉專「靠北星座」匿名投稿，表示情侶適不適合交往，出去旅行一次就知道，為了慶祝跟金牛男交往滿1年，他們說好去澎湖玩3天2夜，金牛男表示對於行程規劃都沒有意見，只要原PO自己安排、開心就行。

豈料，當天行程需要搭船時，原PO拿了暈船藥給金牛男吃，但他卻認為不需要，但出發後他卻開始暈船想吐，原PO只好再度拿出暈船藥給他，但他仍堅持不吃藥，更直言「已經很想吐了，你還叫我吃暈船藥？」原PO無奈表示「所以我剛剛就叫你先吃了」，此時他竟又開始瘋狂抱怨「你現在是在怪我嗎？你為什麼要安排這種行程？」

而這次旅程最讓原PO生氣的是，兩人去吃小卷麵線，原PO點了2碗卻被金牛男指責「為什麼要點2碗，這樣其他東西都吃不下了」，除此之外就連小東西也要分著吃，「一串花枝丸2個人吃，一支仙人掌冰2個人吃」。

這讓原PO相當無奈的問向金牛男「我們又不是沒錢，為什麼要這個省？」怎知金牛男大罵原PO「花錢大手大腳」，但原PO之後也不管金牛男，自己跑去買了1支花枝丸，金牛男看到之後竟瘋狂罵原PO非常自私。

原PO已經數不清金牛男到底生了幾次氣，最後一天要結束行程時，原PO要買伴手禮給爸媽卻也還是被金牛男指責亂買東西，讓原PO當場爆氣，直接買了很多東西回家，而金牛男卻只買了他自己要吃的魷魚絲。

原PO回到台北後沉澱了3天，決定跟金牛男提分手，坦言自己真的沒辦法跟這種男性走一輩子。原PO最後忍不住怒火，大罵「我就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎！真的很生氣，早知道當時要再去點一支仙人掌冰，下次去澎湖我一定要吃爆！」

貼文曝光後，引來2萬多名網友按讚，許多網友都紛紛留言表示，「因為一支花枝丸，看清一個男朋友～很超值啊啊啊啊！」、「會跟你計較的男人就不要了！」、「下次來澎湖，姐請吃一人兩串花枝丸跟兩支仙人掌冰！但要先放生這弱爆男！」、「分的好，金牛男真的摳爆」、「拿花枝丸丟他啦」。