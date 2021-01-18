未婚妻前男友傳過往性愛影片挑釁！ 他崩潰：如何擺脫內心陰影？

一名化名為throwRAtape的27歲美國軍人上月底在社群平台Reddit發問：「28歲未婚妻的前男友傳他們過往的性愛影片給我，自己因此有陰影該如何擺脫？」

throwRAtape說自己跟未婚妻費奧娜（Fiona）交往3年半，日前收到費奧娜前男友來信挑釁他：「發生關係後感覺如何？費奧娜永遠不會忘記我。」文末附上費奧娜跟前男友的性愛影片。throwRAtape表示已告知費奧娜，還說兩人正想辦法舉發前男友，但性愛影像在他腦中揮之不去，現在極度缺乏安全感。

throwRAtape坦言最讓他缺乏安全感的點是「費奧娜在影片中叫得像Ａ片主角，跟我發生關係時卻不會這樣。感覺對方尺寸明顯比我大很多，覺得有點沮喪沒法跟對方並駕齊驅。」且費歐娜曾說不喜歡拍情色影片、不喜歡做某些性愛動作，「都跟前男友做了。」讓throwRAtape覺得費歐娜對他的信任跟渴望比前男友少。

網友Miaoumiaoun直指費奧娜前男友是「危險人物」，認為throwRAtape應該跟費奧娜開誠布公，但是「不要責備或羞辱對方，而是要給她機會說出自己的觀點。」網友Ａmerican_Mary_也認為費奧娜聽起來像被前男友逼迫做某些舉動的受害者，或許「心理陰影比原PO大」希望throwRAtape試著理解。

throwRAtape表示費奧娜在自己心中是很棒的女人，也會努力支持費奧娜，但坦言：「對此事完全釋懷需要一點時間。」