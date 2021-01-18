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上幼兒園天天哭！孩子要適應多久 才不會有分離焦慮？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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幼兒園開學至今已有1~2週時間，有的孩子適應得好，有的則還處在分離焦慮中，每天總要十八相送一番。要讓孩子適應上學，除了需要時間之外，爸媽採取的做法與態度也很重要哦！

剛上幼兒園，孩子適應期皆不相同

第一次與爸媽分開這麼久，在幼兒園又得面對新面孔時，對多數孩子來說都是大挑戰，尤其個性內向、敏感的孩子，會有更顯著的分離焦慮。而孩子的適應力不同，適應期當然也不一，有的只需2~4週，有的3個月，有些甚至更久。不過提醒爸媽，每個孩子在適應上都有自己的步調，請不要心急，也不要與別家孩子比較，專注在孩子的情緒反應與發展才是最重要的。

爸媽可以這麼做：

1. 每天多花時間陪伴孩子、給予足夠安全感。

2. 孩子可能會變得更愛哭鬧或撒矯，但請爸媽耐心給予回應，抱抱孩子或陪孩子聊天。

3. 避免一直問孩子「今天在幼兒園好不好玩」、「吃什麼點心」，可能會讓孩子覺得上學有壓力，適應期也會更長。

4. 與孩子玩角色扮演，像是透過語言表達借東西、求助、分享、拒絕等社會技巧，讓孩子更快融入群體生活。

自理能力佳，適應力也較好

一般而言，孩子的自理能力好，例如會自己吃飯、上廁所，初上幼兒園也會適應得較快。反之，尚未培養自理能力的孩子，平時吃飯習慣讓爸媽餵、上廁所也有阿公阿嬤照料，在幼兒園碰上午餐與點心時間、大小號時，自然會想起照顧者，哭鬧情形也會久一些。面對這樣的情況，除了沒有安全感，敏感型的孩子可能也會感到挫折。

爸媽可以這麼做：

1. 在家中，由爸媽示範吃飯、喝水、坐馬桶或收拾玩具，引導孩子模仿並陪同完成（並非只要求孩子單方面嘗試）。

2. 適時放手，讓孩子試著自己完成一件事，凡事幫孩子準備得太周全，反而讓孩子少了學習機會。

3. 教孩子認自己的姓名貼（或認名字），藉此學習辨識出自己的物品（水壺、書包、座位），對於適應幼兒園也會有幫助。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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去幼兒園天天哭，爸媽情緒不要隨之起舞

面對適應期，爸媽見孩子哭得肝腸寸斷難免會不捨（尤其家中只有一個孩子時），甚至出現暫停幼兒園的念頭。一旦爸媽擔憂不捨，孩子就像雷達一樣，一定都會感受、察覺得到。有些家長還因過度擔心，時不時到校偷看孩子上課、看監視器，要是被孩子眼尖發現了，可能還會加重分離焦慮，反而更依賴爸媽，少掉許多適應環境的機會。

爸媽可以這麼做：

1. 讓孩子帶自己喜愛的娃娃、小被被到幼兒園，熟悉的氣味能舒緩孩子的分離焦慮。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

2. 每天抵達學校時，即使孩子哭鬧，態度也一定要溫和堅定，並且同理孩子情緒、給予擁抱，讓孩子知道你了解他的感受。

3. 不要偷偷離開，也不要勿忙離去，一定要有「正式的道別」，避免讓孩子有被遺棄的感受。

4. 不要有條件交換或懇求，例如「今天上完課，媽媽就帶你吃麥當勞」，反而要溫和堅定讓孩子知道「現在是上學時間，要與媽媽分開了，放學時間就會來接你囉！」（但一定要準時，勿讓孩子久候）

5. 在家可與孩子共讀繪本，特別是與上學相關的故事書，讓孩子對幼兒園的作息更有概念。

6. 最重要的，適度放手、堅持下去！同時也要相信孩子的適應力，總有一天一定會愛上幼兒園。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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本文擷取自「上幼兒園天天哭！孩子要適應多久，才不會有分離焦慮？」，由《媽咪拜》授權轉載

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