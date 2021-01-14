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他邀曖昧對象逛自家農場 對方「一舉動」卻令眾人傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO以一盒草莓看清曖昧對象的為人處事。圖擷自爆怨2公社
原PO以一盒草莓看清曖昧對象的為人處事。圖擷自爆怨2公社

與曖昧對象相處時，會經由一些行為舉止及小細節來認識對方，並藉此在心目中衡量適不適合更進一步。有網友分享，因家中經營農場，便邀請曖昧對象來家中作客，但對方的一個舉動卻讓原PO相當錯愕。

一名網友於《爆怨2公社》上發文表示，日前於交友軟體上認識一名帥哥，聊天過程中提及到家中有種植草莓及小番茄，對方當時便表示相當興奮，並相約一天來參觀。見面當天一切進展順利，但當對方看到桌上的草莓便詢問道「可以請我吃嗎？」，而原PO因草莓是客人預訂的，便婉拒了對方。

他事後也向對方提出，旁邊有NG的草莓可以供對方享用，然而對方竟回「小氣鬼！這樣不行喔」。不久後對方表示想「上廁所」，且堅持到附近的公廁上，因遲遲等不到對方回來，原PO原想傳訊息表達關心之意，卻發現已遭到對方封鎖，此舉也讓他直呼「用草莓看清一個人」。

網友們紛紛留言表示，「連一盒草莓都買不起的男人，不要也罷」、「用一盒草莓看清一個人，真的太便宜了」、「人NG，草莓也買不起」、「這不是小氣問題，而是那個人只是來騙吃的而已」、「覺得只是想佔你便宜！都告知是客人要買，旁邊NG的可以吃，還怪人小氣」。

交友軟體

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