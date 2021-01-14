聽新聞
test
0:00 / 0:00
交往四年竟被男友告詐欺 女氣憤直呼「別讓我再碰到你！」
男女交往時可能會因各種問題引發爭吵，但透過相處與磨合也能進一步了解對方的另一面。有女網友分享，與男友在一起四年，最終卻被男友一個舉動氣到直呼「就沒碰過你這麼不要臉的！」
一名女網友於《靠北男友2.0》上發文表示，她與男友交往4年，卻遭男友直指詐欺，告上法院。原PO對於男友此舉感到相當傻眼，原來男友將兩人四年以來的花費列成表單，除了吃飯費用、生日蛋糕、釣蝦等等的金額全數列下，向檢察官提起告訴。原PO也提到，檢察官甚至問她「妳怎麼會跟這種人在一起？」她氣得直呼「我眼睛瞎了！」
網友紛紛留言表示，「平均一個月才1355元，吃魯肉飯嗎？」、「可能當初受理的派出所警員也在笑」、「到底怎麼算的，每次都記起來上雲端？」、「歐買尬，這天兵讓你遇上了」、「4年才花65000，妳真的該檢討」、「我到底看了什麼？哪裡來的奇葩啊！」、「4年才65000很便宜了啦」、「4年才花6萬5？你是交到幼稚園的嗎？」。
但也有理性網友直言，「妳一定是惹到他哪個點啊，一個巴掌拍不響，別老是挑妳有利的來說」、「不要單方面揣測，說不定男女都有問題」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言