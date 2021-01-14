快訊

管線滲漏 北高雄13區近15萬戶晚間停水10小時

惹怒醫界、驚動總統、老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交往四年竟被男友告詐欺 女氣憤直呼「別讓我再碰到你！」

聯合新聞網 / 綜合報導
交往4年，女方下場竟是被男友告上法院。示意圖／Ingimage。
交往4年，女方下場竟是被男友告上法院。示意圖／Ingimage。

男女交往時可能會因各種問題引發爭吵，但透過相處與磨合也能進一步了解對方的另一面。有女網友分享，與男友在一起四年，最終卻被男友一個舉動氣到直呼「就沒碰過你這麼不要臉的！」

一名女網友於《靠北男友2.0》上發文表示，她與男友交往4年，卻遭男友直指詐欺，告上法院。原PO對於男友此舉感到相當傻眼，原來男友將兩人四年以來的花費列成表單，除了吃飯費用、生日蛋糕、釣蝦等等的金額全數列下，向檢察官提起告訴。原PO也提到，檢察官甚至問她「妳怎麼會跟這種人在一起？」她氣得直呼「我眼睛瞎了！」

網友紛紛留言表示，「平均一個月才1355元，吃魯肉飯嗎？」、「可能當初受理的派出所警員也在笑」、「到底怎麼算的，每次都記起來上雲端？」、「歐買尬，這天兵讓你遇上了」、「4年才花65000，妳真的該檢討」、「我到底看了什麼？哪裡來的奇葩啊！」、「4年才65000很便宜了啦」、「4年才花6萬5？你是交到幼稚園的嗎？」。

但也有理性網友直言，「妳一定是惹到他哪個點啊，一個巴掌拍不響，別老是挑妳有利的來說」、「不要單方面揣測，說不定男女都有問題」。

檢察官 詐欺

延伸閱讀

正妹寒風中「求找乾爹」！真實身分曝光 網驚：太厲害了

翻看別人FB婚禮照…她驚見新郎是自己丈夫 渣男一句話傷透心

若「台灣平地下雪」會期待嗎？ 網友噓爆：災難一籮筐

鹹酥雞店點四樣180太貴？網揭點「這樣蔬菜」變超貴

相關新聞

交往四年竟被男友告詐欺 女氣憤直呼「別讓我再碰到你！」

男女交往時可能會因各種問題引發爭吵，但透過相處與磨合也能進一步了解對方的另一面。有女網友分享，與男友在一起四年，最終卻被男友一個舉動氣到直呼「就沒碰過你這麼不要臉的！」

After Happily Ever After 結婚之後 就不是只有愛了

這一天，黃小柔帶著她的新書是《愛了，然後呢？》來到我們的Podcast，聊著女明星的家庭日常，才發現，那些看起來很簡單、很平凡的生活，其實背後要有很多的磨合才能維繫，這一路是多麼的不簡單。

產後面臨陰道鬆弛、漏尿困擾 恢復私密處緊緻還有這些醫美方法

統計發現，產後1～3個月的媽咪，有將近八成曾發生性生活不協調狀況。產後陰道狀態改變與骨盆底肌、荷爾蒙皆有關聯，不但會直接影響到性生活和諧，還可能伴隨應力性尿失禁，造成生活中諸多不便，是許多產後媽咪亟欲改善的部位

2姊都出嫁了！父母提3理由不讓丟雙層床 她超氣：明明用不到

與兄弟姊妹一同成長的人才會明白，能獨佔1間屬於自己的睡房，從頭到尾能自己規劃佈置是多麼令人期待的事。香港一名女子早前於網路社群發文，表示兩位姊姊已經出嫁，她終於能「佔領」家中睡房，並打算自費將原本的雙層床換成單人床，以獲得更好的睡眠品質，豈料父母竟舉出3個原因拒絕，令她晴天霹靂。

【生活點滴】秀子／這條巷子的溫馨

當我正就著晨光在庭院欣賞寬大又翠綠的甜心蘿蔓，鄰居送來一串無毒栽植的香蕉，我回以甜心蘿蔓表心意，一刻後她又送來現打酪梨香...

【我見我思】吳明珠／我愛「寄媽」

那日一如往常在校門口迎接學生上學，跟每個家長、孩子道早安，揭開一天學校生活的序曲。突然聽到一聲：「繼媽拜拜！」一陣納悶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。