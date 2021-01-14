2姊都出嫁了！父母提3理由不讓丟雙層床 她超氣：明明用不到

與兄弟姊妹一同成長的人才會明白，能獨佔1間屬於自己的睡房，從頭到尾能自己規劃佈置是多麼令人期待的事。香港一名女子早前於網路社群發文，表示兩位姊姊已經出嫁，她終於能「佔領」家中睡房，並打算自費將原本的雙層床換成單人床，以獲得更好的睡眠品質，豈料父母竟舉出3個原因拒絕，令她晴天霹靂。

「老爸老媽不丟雙層床，我該怎麼辦？」一名名為「我就是法律」的網友日前於連登討論區發文，作為小女兒的她指2名姊姊出嫁後，終於可以擁有屬於自己的睡房，她本打算丟棄舊有的雙層床，自費換1張較大的單人床，「畢竟我經常要加班，睡眠品質真的好重要」。

不過，當父母得知計劃後，竟舉出3個原因「姊姊生了小孩帶回家住，會用到雙層床」、「留著預備用」、「雙層床材質好」等拒絕她，令她非常失望，原PO表示曾與父母平心靜氣討論，「我有嘗試去反駁他們，但他們總是不斷拒絕」，例如原PO曾想說服父母，雙層床不適合坐月子之用，又指不介意於姊姊回家時暫住酒店，或是與媽媽「一起擠」，但每每都被父母以相同理由拒絕，「老人家都是喜歡的東西先留起來再說，不喜歡的就丟掉」。

她再指，其實兩名姊姊根本還沒懷孕，也同意她的換床計劃，甚至曾經「幫腔」，讓她不禁納悶「姊姊都沒意見了，只要我安排好不就行了嗎？」，只是父母相當堅持，讓她不禁想過先斬後奏，「但怕會影響和他們的關係，深怕會因為一張床鬧翻，究竟可以怎麼做？每次一講起這件事就會激動」。

這項另類的問題引來網友討論，有人認為只要原PO想好方案，令姊姊回家時「有床可睡」，用先斬後奏的方式換床也是可行方法，「換個方案想辦法先堵住兩老的嘴，接著再換床」、「整張大床可以跟姊姊一起睡，有什麼問題？」，也有人提出「高危」方法，「你跟其他人換房間，叫他們睡雙層床」、「跟你老爸老媽換床啊，己所不欲『物』施於人」。

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文章授權轉載自《香港01》