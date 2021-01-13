她單身26年求月老被暗示「灰圍巾」 神奇交往百萬年薪男

太神奇！台北知名的「大稻埕霞海城隍廟」月老又傳出靈驗事蹟，一名女子單身了26年，媽媽擔心到帶她去拜月老，當晚夢中被暗示「灰色圍巾男」，沒想到三禮拜後就在捷運上遇到百萬年薪對象，順利脫單！

該名女子昨（12）日在論壇網站「Dcard」發文寫道，「我魯了26年，我媽一直很緊張我嫁不出去，然後就帶我去拜了大稻埕霞海城隍廟」，並按照拜拜流程，許願出自己的對象條件，「當天晚上，我依稀夢到一個男生的臉，但是我只記得他圍著灰色圍巾，還有一種熟悉的感覺」。

三星期後某一日，女子搭捷運，當時人潮擁擠，她卻看見那個熟悉的背影，還有那條不可思議的灰色圍巾，「我追上去想看他是誰，居然是以前心儀很久的學長」，女子便伸手拍了學長一下，兩人因此重新開始互動，「他說我的樣子變成熟了」。

女子描述，她曾經喜歡過該學長並告白，「第一次我告白，他拒絕；第二次他告白，我說我要準備出國讀書了；我回台灣之後，其實很想聯繫他，可是換他出國讀書了」，於是這段感情錯過好幾次。

此次在捷運上相遇，兩人又恢復聯繫，「聊著聊著，我們不到一個禮拜就在一起了！」，還強調「我撿到一位百萬年薪工程師喔！想知道拜月老神奇的經驗分享！！」。

網友們紛紛說「那條圍巾那麼厲害？」、「恭喜妳撿到了隨身印鈔機」，甚至有人懷疑「欸抖…請問…現在城隍廟也買業配嗎？！」、「當你男友提款機喔……什麼奇文啦…哈哈哈哈」，還有人笑說「年薪百萬工程師其實還蠻多單身欸…」、「來竹科這邊很多啊，我們單位10個大概有7個是單身」、「我朋友姐姐兩個都被家裡叫去園區上班，然後都嫁工程師」。