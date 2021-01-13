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叔叔滿嘴「檳榔口水」塗女嬰臉 婆婆幫擋槍她氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示，自己6個月大的女兒常被大家輪流抱，但對叔叔用檳榔口水塗女兒臉，相當訝異又氣憤。圖片來源／ingimage
原PO表示，自己6個月大的女兒常被大家輪流抱，但對叔叔用檳榔口水塗女兒臉，相當訝異又氣憤。圖片來源／ingimage

嬰幼兒抵抗力較弱，尤其現在正值防疫階段，許多家長都特別重視自己小孩的健康安危。台中有媽媽抱怨稱，自己有一位親戚叔叔每次都會把6個月大的女兒用哭，前幾日他甚至用滿嘴吃檳榔的口水塗女兒的臉，但婆婆卻擋槍稱「畢竟是長輩」，令她無法接受，直呼「不要挑戰媽媽底線」。

原PO在「爆怨公社發文，她說女兒很常被大家輪流抱，但那位叔叔常渾身酒氣對女兒捏捏抱抱，這些她都忍下來了，未料他竟然用滿嘴吃檳榔的口水塗女兒的臉，當下她便指著叔叔指責「你咖無分寸咧」，但婆婆卻跳出來擋槍稱對方是長輩。

「聽到又用長輩這詞來綁架我我就更爆氣。」原PO表示，當下只能對他說「要我尊重你，請你尊重我女兒」，接著就將女兒抱回房間。她說，「我自己本來就對長輩有一定尊重，但要我尊重你，請你先尊重我跟身邊的人，否則我會火山爆發、土石流、地震、海嘯，氣死我了！」

對此，網友則紛紛表示，「知道這種人在場，我會以顧小孩優先」、「好噁心，到底要人怎麼尊重」、「超扯的，我會直接爆氣，而且我還會戴手套沾檳榔哥的口水抹婆婆」、「請大聲教育喊出請不要隨便碰觸他人身體，大人小孩都一樣」、「叫婆婆給他親啊」、「鎖門阿，這種長輩不需要鳥他。要是我就拿酒精噴他了」、「噁心死了，口水耶」。

婆婆 爆怨公社

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