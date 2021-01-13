女兒97分卻被罰抄課文爸氣炸 師一句話反道謝：好老師

若孩子被老師不合理的對待或處罰，許多家長會選擇維護孩子並當面跟老師溝通。一名網友看到女兒被老師罰抄很多課文相當心疼，於是決定傳訊息問老師，女兒究竟了什麼錯要罰抄課文，沒想到得知真相後，原po竟反過來要求女兒道歉，令網友紛紛稱讚，「很有guts」。

一名網友在「爆怨公社」發文，前幾天女兒淚眼汪汪的跟他說，老師罰她抄很多課文，於是便問女兒，「為什麼被罰抄？」，女兒則表示，因為老師認為這次的考試內容很簡單，但自己卻錯了不該錯的地方，因此要抄社會課本第五單元及第二小單元，原po聽完後要女兒拿出考卷，分數考了97分，只錯了一題選擇題，於是問「真的是因為錯這一題，所以要抄全部嗎？」，她點點頭說是。

原po一聽有點火了，正打算跟女兒說，「不用寫了，有事叫老師找我」，想著要把作業簿撕掉，這時他又細想了一下，女兒的導師是個滿了解小孩的老師，威嚴和和睦兼具，若不是女兒惹到老師抓狂，老師也不會輕易處罰學生，於是他決定拿出手機傳訊息詢問老師，女兒被處罰的原因。

原po細問後才知道，原來是老師交代女兒錯哪個部分罰抄哪一個，但女兒不僅沒照老師的說法完成還拖拖拉拉的讓老師處罰到抄整個第五課課文，老師也表示，因為快考試了，若原po認為女兒在這次的罰抄中有學習到尊重和敬重，那她的罰寫就能結束，聽完老師的解釋後，原po很感謝老師在孩子上的教導上，雖然有處罰但最終權還是交給家長去取決這次的處罰意義，讓孩子的成長有一個正確的觀念。

原po與老師通完電話後，他跟女兒核對完老師的處罰重點後，女兒認錯道歉，不應該在學習上不尊重老師，也表示下次有長輩、老師交付她任務時，會把事情放在第一順位完成，原po後來看了看快罰寫完的作業本就跟女兒說，「把那本罰寫本寫完後，剩下的我再幫你跟老師求情」，女兒點點頭向爸爸道謝後又追問了一句，「那爸爸，您什麼時候要去找一個阿姨，不然我看您很無聊的一直盯著看我寫字」，讓原po聽得哭笑不得。

網友紛紛稱讚原po及老師，「剛開始以為是恐龍家長，看完整篇之後就覺得，真的碰到孩子的事情多問兩句比較好，老師真棒」、「爸爸很棒，不會只聽小孩的片面之詞，會跟老師求證」、「我覺得你做的很對！老師不會因為孩子不會而放棄孩子，但會因為發現孩子的學習態度不對而去矯正他」、「雙方的都是理性的，光是這點，這位爸爸就真的很值得稱許，老師的教育方針，也不是以偏概全或是為了處罰而處罰」、「幸運的孩子遇到好爸爸+好老師」。

有網友則把重點放在「找一個阿姨」上，「找老師當阿姨啊」、「還好我有看到最後，我笑了」、「重點要你快去找阿姨」、「原來是找阿姨的問題啊！我還以為是小孩子學習的問題」，對此，原po表示，「老師是已婚男性，不能當阿姨」。