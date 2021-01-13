男約吃飯結帳1500元 提AA制女方付500元被嫌小氣

與異性首次約會，第一印象非常重要。最近就有網友於facebook抱怨，先前經朋友介紹認識了1位女生，於是邀約該女生吃飯，但卻換來不堪回首的經歷。

該男生近日於facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，表示上周元旦連假，經朋友介紹下認識了1位女生。原PO鼓起勇氣邀約對方首次吃飯，當時結帳1500元，原PO體貼的提議自己付1000元，女方則付500元。但後來女方竟與原PO的朋友抱怨，批評原PO沒請客太小氣，令他大感無奈，「請大家評理，我這樣算小氣嗎」。

帖文引來網友討論，認為原PO沒做錯，反而是女生自以為是的叫人請客，「我覺得又不是女朋友，AA很正常」、「還好吧。都讓女生少付了也算貼心」、「她可能不值得你用心對待，500小事，下一個更好」。

但亦有網友表示一開始說明是AA制，就不會產生誤會，「第一次見面男生主動付錢不是應該的，但算是一種禮貌」、「如果約之前說好AA制，對方應該就不會這樣了」。

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文章授權轉載自《香港01》