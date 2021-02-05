回婆家過年是惡夢開始？不讓美好假期變成受難日 新手媳婦這麼做萬無一失

【編輯：韋冠宇】

農曆新年是皆大歡喜、舉國歡騰的假期，不過對於部分的媽媽而言，可能會因為面對婆婆的挑三揀四、增加一大堆家事要做，就不太期待，甚至抗拒過年，巴不得趕快收假上班，還比較輕鬆自在！

結婚之後，逢年過節常要與夫家的親戚相聚，若是頻率相同還好，假使合不來卻要共處一室，必然是如坐針氈、苦不堪言；到婆家過年更是一堆眉眉角角，像是家事幫不幫、禮物送不送，大概是媳婦的前兩名困擾，甚至有網友形容過年是「媳婦的受難日」，而實戰經驗及臨場反應就是應對得宜、全身而退的重要關鍵。初次到婆家過年的新手媳婦，不妨聽聽網媽的經驗談，或許不僅能平安下莊，還能有絕佳的形象及地位，簡直是一兼二顧。

婆家家事做不做？聰明媳婦開大絕一勞永逸

花ㄦ：「碗應該是除夕那晚需要幫忙洗，其他時間外食比較多，且大姑會回來過年我就不跟她搶孝順了。」

Donna Chiu：「雖然不必做菜，可是我不敢空坐在客廳，婆婆在忙就要快點去問有什麼能幫忙的！不想被當成是懶媳婦。」

布丁色的媽媽：「有次我婆婆為了接電話，我剛好在旁邊，就叫我接手，也沒告訴我要怎麼做，我也沒煮過啊，就一直給它『喇』……從那次後，我婆婆再也沒叫我煮過菜。」

小葉子的娘：「剛結婚時曾經假假的在廚房說要幫忙，公公說不用，之後就一直都沒幫忙過，因為我在旁邊好像很累贅，公公都得繞過我才能拿東西，所以我就繼續白目的站在客廳看電視。我是站著看喔！不敢坐著，一會兒跑進去看一下，如果有煮好的就幫忙端到客廳，不過吃完後我會幫忙收拾碗筷，洗碗，切水果啦！」

小芠子：「媳婦是別人家的女兒，做死也不會心疼。所以做再多人家也不會感謝妳，要嘛你就繼續當阿信，就不要抱怨；要嘛你就要突破這困境，裝皮皮，能閃則閃，不然以後負責的範圍會更廣。」

美夢宸蓁：「我蠻建議，你平常跟婆互動不多，你就要嘴甜點。我就用過『媽，你煮的菜真的比較好吃耶～』『這湯怎麼這麼好喝』有時候婆婆不是希望你一定要做，而是他也希望自己被肯定被重視的感覺而已。」

到婆家過年，家事該不該幫忙、怎麼幫忙，都沒有標準答案，都不做的話容易遭到閒言閒語，什麼都攬下來又會淪為萬年工具人的下場，媳婦真的就是這麼一個動輒得咎的角色啊！新手媳婦只能先旁敲側擊，暗中觀察或是從婆婆身邊的親信著手調查其喜惡，避免過與不及，失了分寸。

禮物送什麼都被嫌 接受度最高的是這樣東西

翁愛：「我幾乎每年都會帶櫻桃回去，顏色紅紅的討個好彩頭，而且又很健康。」

寶貝雅卉：「公婆都比較喜歡日常生活實用品，今年再考慮要送運動器材或血壓計。」

Josephine：「給現金紅包最實際。不然直接問他們想要什麼，如果又裝客氣說不用，就說『真的不用喔，你們說的喔，到時不要又說我們沒有送喔！』」

小青蛙：「我老公會包紅包外，我還會另外買一些雞精及桂格養氣人蔘的補品，可以讓她們補身體。」

鈞dream：「我婆是很愛挑剔的人，送禮物給她，還會打禮盒上的服務電話去問價錢（不管是什麼都會打去問），然後告訴我買貴了，外面市場才賣多少多少…讓我聽了超不舒服。我都以我媽名義送水果禮盒給她，盒子上沒店名電話的那種，免得她又在那邊雞雞喳喳的。」

婉兒：「對於婆婆的問答真的不用太認真。想當年剛嫁入門，婆婆跟我說小嬸很會幫她買東西很會替她著想，初為新嫁娘以為婆婆在暗示，我也有樣學樣，每次回婆家想破頭買些婆婆需要的物品，結果婆婆說他兒子賺錢很辛苦，叫我不要隨便買東西，從此之後我就不買東西給她了。」

不管在人生哪個階段，送禮都是莫大的學問，同樣需要事先調查對方的喜好才能免於踩雷；若嫌麻煩，可參考網媽Josephine送「現金紅包」的做法，不用費心挑選也不太會被唸，絕對是安全牌。

說起來，媳婦與婆家的關係可以複雜也可以簡單，一味的奉承迎合，或是極端的堅持自我，時間一久都容易產生摩擦，長治久安的關鍵就是在找雙方都能接受的平衡點；具體該怎麼做，相信各位聰明的媳婦一定會用智慧和經驗找到答案，讓過年回婆家不再是惡夢，發自內心享受這段假期。

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