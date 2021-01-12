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差5歲姐弟戀被父母撞破 她探口風結局逼47萬網友給讚

聯合新聞網 / 綜合報導
小五歲的戀情提早曝光，原PO探口風問母親意見，結局令逾47萬網友按讚。圖片來源：Ingimage
小五歲的戀情提早曝光，原PO探口風問母親意見，結局令逾47萬網友按讚。圖片來源：Ingimage

大陸一名暱稱「絮絮」的女子，交往一名小她五歲的男友，因為姐弟戀年齡上的差距怕被家人反對，因此原本打算秘密交往，不料卻被父母撞個正著，原本想探口風，母親一連串的回答，讓逾47萬名網友按讚支持。

時下姐弟戀愈來愈普遍，但許多戀愛中的男女還是深怕家人會反對，選擇秘戀的方式維繫感情。大陸一名女子的男友小她五歲，原本也打算先秘密交往，未料男友送她回家時一下車就被父母看見，女子事後小心翼翼探口風問母親的意見，一直沒主動詢問此事的母親開口就回：「妳有屁自然放。我著什麼急？談對象就談唄！這有啥新鮮滴。」

隨後開明的母親，除了稱讚男方「挺帥的！」、「有禮貌」，在詢問到底「小多少」時，一聽見「小五歲」時還笑女兒古板，「這也算小？」自曝「妳爹才比我小兩個月」，要女兒「得穿年輕一點」，反而是女兒發問難道都不擔心對方不成熟不能照顧自己，母親問答，覺得跟對方交往的女兒都不擔心了，「那我為什麼要擔心呢？」

母親還要女兒喜歡就去談戀愛，只要覺得開心的事就去做，不需瞻前顧後，「路是妳的，我又不能永遠伴隨。我不怕妳受傷害，我怕妳不懂從中吸取教訓。路是越走越順，因為妳越來越懂怎麼走」、「我不會強求妳幾歲結婚、生子。結不結也是妳的事，這輩子能不能結也許是緣份。所以妳要單身、要談對象、要出去玩、要窩家裡，高興就行，活法多著呢！我管妳那麼多。」讓女兒已讀後秒落淚。

該封母女對話登上微博熱搜，截稿為止已超過47萬網友按讚，3萬多則留言，並有逾兩萬人分享。網友熱烈討論起自身經驗，一名女網友表示：「終於見到超越我媽的媽媽了，上高中就建議我找男朋友，說得早下手，晚了好的都讓別人找走了。」有網友還說：「不奢望有一個這樣的媽，我就想活成這樣的媽」。

不少人分享和父母坦承交往小男友時的經驗，大部份都稱家人在四、五歲的年齡差距仍可接受，重點是兩人相處的模式，年齡誰大誰小其實沒什麼問題。

擷自微博
擷自微博

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