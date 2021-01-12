一句話逼老公包紅包「幫補差額」 網理智線斷光：乾脆改嫁

農曆新年將至，民眾忙著準備過年禮節，許多人也會準備「紅包」來孝敬父母。然而，日前有一位人妻就因為「準備多少紅包給雙方長輩」而跟老公大吵一架，由於老公賺的比她多，所以希望老公能幫忙補足差額，但這卻讓老公瞬間被惹怒，網友看完兩方論點後也引起熱議。

原PO在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示昨晚在跟老公討論「紅包」的事，她問老公「打算包給妳爸媽多少？」老公回應她「一萬八，你呢？」她則說「一萬二千八百元，還是你要幫我填滿？總共包給我爸媽一萬八，跟你爸媽一樣」。

怎料，老公這時聽了她的話後瞬間氣炸，怒回「我是吃你家的米長大的嗎？」她直言，「這樣才不會丟臉啊！」老公反問她「有什麼好丟臉？而且平常一起跟岳父、岳母吃飯，哪次不是我出？跟我爸媽吃飯，你哪次付過錢？妳怎麼不幫我填滿變兩萬？」她聽完後，從口中默默吐出一句話，「你賺7萬多，我才賺快4萬而已，錢多那個人應該出最多，我朋友的老公都全包耶！」

貼文一出，立刻引起網友討論。許多網友看完原PO與老公起爭執的原因後，紛紛斥責她「你老公說得對啊！又不是吃妳家的米長大，他也沒叫妳包給他父母吧？」、「怎麼又來一個不知足的？賺得多很倒霉...」、「事實啊，吃你家的米長大嗎？不要什麼都拿朋友來比，永遠比不完」、「我要是妳老公，肯定也是理智線斷光光」、「那妳怎麼不嫁給妳朋友的老公？」

不過，也有網友緩頰道，「兩邊父母都是自己的父母，若太太負擔不了，補貼這點錢也還好吧」、「兩個人都好衝，講話都好難聽，退下吧」、「畢竟！這只是一年一次的事情，我覺得貼心的老公會同意幫忙補足金額，也讓岳父岳母覺得窩心」、「包紅包只是一個盡孝的形式跟文化而已，父母根本不會在乎你包多少，團圓平安才是他們要的」。