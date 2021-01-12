存摺給老婆管「3年狂花1000萬」竹科男氣炸：當我腦殘？

婚姻是人生另一個階段，要擔心柴米油鹽醬醋茶外，兩人也要有相當的共識才能走的長久。有一名竹科男抱怨，妻子三年來不斷要錢，把錢存到自己戶頭，他氣炸說「三年花掉1000萬，當我腦殘好騙嗎？」

網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，和老婆正在走離婚程序，原因有三導火線，他說自己27歲就到竹科工作，33歲買房，39歲結婚，買房的時候老婆要求過戶給她，並且要原po繳房貸，但他認為不合理，沒有答應要求，於是老婆常常抱怨沒有給她安全感。

再來老婆常提要管家中財務，原po薪水加獎金還有年分紅股票投資，平均每個月收入約88萬，扣除房貸及個人開銷15萬，餘額約55萬通通都給她，他覺得家中開銷和其他支出頂多5萬，每個月還有50萬能當貴婦，逛百貨喝下午茶，但結婚隔年就被說不夠花，要他降低個人開銷多餘的錢給她，原po也沒答應，因此常被碎念。

最後一個理由是，老婆要求掌管家中財務，於是有原po的存摺印章及密碼，把裡面的錢提領到只剩20萬，問她錢花在哪，居然說平日開銷花掉，原po氣炸說「三年花掉1000萬，當我腦殘好騙嗎？」唯一合理解釋就是把錢都存進自己戶頭，他也忍不下去決定攤牌「要離婚了，現在感覺真好！」

網友看到也說「以結婚之名，壓詐控制別人的努力所得！這種女人早該離了！身旁朋友大多夫妻財務自主各自獨立！房子也是共同持有！這年頭欠缺保障的往往是男生！男孩兒請好好保護自己！」、「覺得你也太厲害了，但是我也好想知道錢到底去了哪裡」、「別人的老公都不會讓人失望，你有缺老婆嗎」。

但也有人認為「不是哥，你能忍三年，這腦袋也不好使」、「工作能力很好，但……選老婆的眼光很差」、「我抱著極大懷疑薪水這部分，這種薪水等級已經差不多是美國矽谷龍頭公司的高階工程師薪水了」、「重點就是要告訴大家～你薪水很高」。