約會偶爾要吃高檔餐！她抱怨工程師男友只會請吃水餃、牛肉麵

男女約會時，怎麼選餐廳一直是難以回答的問題，如果遇到一些特殊節日，真的一定要從「高價位餐廳」選擇嗎？日前一名女網友表示，自己男友是電子工程師，薪水有6萬8，每次約會都只吃牛肉麵、水餃等中低價位的小吃，雖然從來都是男友付錢，但女網友仍感嘆「總會希望偶爾吃一頓高檔的」，並詢問其他網友「男友到底是節儉還是摳門」，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」發文表示，男友是電子業工程師，薪資有6萬8還不錯，但兩人交往三個月期間，每次約會吃飯都吃中低價位的小吃，例如牛肉麵、水餃、平價牛排以及台式合菜等，基本上兩人餐費都在五百元之內。

原PO也透露，每一餐幾乎都是男友請客，不用她付錢，但「女生總會希望偶爾吃一頓高檔的，兩個人3000、4000元那種」，而且以男友的薪水，絕對有能力負擔，可是交往三個月以來，居然連一次高檔餐廳的約會都沒有，這也讓原PO不解詢問，「他是節儉還是摳門？我該怎麼暗示他？」

貼文曝光後，引發許多網友反嗆，「才三個月，妳是要吃多好，妳是餓很久了是不是」、「出門自己付呀，愛吃什麼就吃什麼，妳要吃應該是要幫他一起付才對」、「只想要享受別人的薪水？他值得更好的女生」、「你出錢帶他去吃也不錯呀」。

也有網友表示，「兩個人三四千？我老公賺再多我也捨不得花這麽多...最高檔1500元我都覺得差不多了！」、「只要是真心愛對方的，兩個人在一起，不管是吃什麼都好！即使是窩在超商裡吃泡麵還是吃路邊攤也很棒」。