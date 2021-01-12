冬天暖氣開整晚好乾？網媽推聰明小動作一舉三得！

【編輯：武美齡】

天冷降溫，許多民眾會使用暖氣、電暖器、暖爐等設備來保暖，甚至開一整晚，醒來後覺得口乾舌燥或喉嚨痛，網友分享幾個小動作就能避免，而且居然還有其他收穫！此外，為何即便電費可能飆高，家長們還是堅決開下去，原來有5大理由。

強烈冷氣團來襲，冷到皮皮挫？尤其家有老人、小孩，更要注意保暖。不少民眾都有這樣的經驗，開著暖氣一整晚很溫暖，但早上起來卻有不舒服的感覺「因為空氣太乾，喉嚨不舒服，皮膚也變好乾」，該如何避免？網媽們現身說法。

1.暖氣溫度、時間設定有學問

「我會把溫度設定低一點，如23度，溫度下降到才感應開啟。」

「我家開26度，不怕寶寶踢被子的溫度即可。」

「不必開一整晚，睡前開一個小時，被窩暖了就可以不必吹了。」

2.留門窗縫隙讓空氣對流

「別密閉的吹暖氣，開暖氣會消耗室內的氧氣 所以門窗還是要留一下，室內空氣對流才不會悶。」

「我家的做法是開暖器時也要開一點窗戶，讓空氣保持對流就不會太乾燥。」

3.房內放關鍵小物

「把洗好的衣服拿進有開電暖氣的房間曬乾，幫室內加濕，空氣暖和了！衣服乾了！臉又不會太乾！一舉三得。」​(貼心提醒：衣物應和電暖器保持安全距離)

「可以在室內放一杯水讓空氣不會那麼乾燥。」

「看報紙有介紹，放盤水比放杯水好，因為表面積大。」

「可以掛一條溼毛巾，鼻子會更舒服。」

暖氣、電暖器、暖爐開整晚覺得乾燥不適，網媽推聰明小動作一舉三得。（圖片來源／經濟部標準檢驗局）

撐好久...還是開了！家長開暖氣的5大理由

在台灣過去的傳統觀念中，似乎覺得開暖氣是很奢侈的事，有網媽表示「歐美、日本冬天室內一律都開暖氣，我覺得冬天台灣是全世界最冷的地方，當然一定要開。」而大部分家長開暖氣有以下5大理由，絕大多數和孩子有關。

1.已經撐不住啦！早就開暖氣來孝順自己，暖暖身體。

2.自己都覺得好冷，小孩一定也很冷，怕寶貝冷到。

3.小孩會踢被、不愛蓋被子，開暖氣睡覺不怕感冒。

4.雖然電費很兇！不過比起孩子生病要照顧的麻煩，還是給它開下去了。

5.只有睡前和洗澡時開，避免小孩著涼。

4大電暖器使用叮嚀，暖暖渡冬更安心

1.電暖器勿太靠近易燃物

網友分享電暖器距棉被太近，睡夢中翻身不小心讓棉被碰觸到電暖爐而起火的驚悚影片，提醒電暖器勿太靠近易燃物，避免釀災。

2.電暖器烘衣愛注意

所有電暖器中只有葉片式電暖器可以用來烘衣、烘鞋、烘被子，且要注意安全以免發生引燃火災或電線走火的憾事。另外，即使使用葉片式電暖器烘衣，也不能直接將衣物披掛在電暖器上，請務必使用專用烘衣架！

3室內缺氧及其他風險

部分電暖器會有耗氧之情形，應維持室內適當通風，以免室內缺氧。此外，電暖器、暖爐出風口及周圍溫度高，應注意避免讓小孩觸碰，以免燙傷。

4.使用專用插頭，避免電線走火釀災

電暖器消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一電源插座組，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，引起火災。

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