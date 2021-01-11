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她卡刷爆跟男友要信用卡卡號 遭拒大吵「你不夠愛我」

聯合新聞網 / 綜合報導
信用卡示意圖。 報系資料照
信用卡示意圖。 報系資料照

信用卡資訊是相當重要的個資，有男友抱怨，另一半跟他索取信用卡卡號來網購，他不給就被指責不夠信任，讓他苦惱是自己有問題還是對方無理取鬧。

一名男網友在PTT發文，他表示前幾天女友網購東西，發現信用卡額度刷滿了，於是詢問能不能幫忙刷，他要女友把商品網址傳來，他直接買就好。女友竟說「我以為你會直接給我你的卡號」，他回這是每個人重要的隱私，於是兩人為此吵架，女友認為不給卡號代表不夠信任也不夠愛她，他則覺得還沒結婚這種個資問題大家要互相尊重。

原PO表示兩人直到現在都還在冷戰，女友一直不回訊息，但他覺得自己沒有錯，這是第一次不想妥協，現在很糾結要怎麼做，不知道該不該跟她分手。

網友大多認為不該給：「這很隱私，她把你當ATM？」、「她如果隨便刷到時付不出來該怎辦」、「以信任為基礎的辯論有點情緒勒索的嫌疑」、「額度刷滿花錢觀念也很有問題，這樣也敢給？」、「萬一被盜刷到時候要懷疑她嗎」、「連家人都不會給了，更何況是男女朋友」。

但也有人覺得見仁見智：「看交情，信任就沒差」、「我可以給但會告誡不要未告知就刷」、「我有給過朋友卡號叫她直接幫我刷買東西，個人覺得還好」。

信用 網購 個資 情緒勒索

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