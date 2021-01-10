愛情長跑9年！女友月收5萬 醫生男猶豫了：不知適不適合結婚

愛情長跑後，通常會思考下一階段的婚姻問題，不過近日一名醫生指出，有點猶豫和交往9年、月收入5萬元的女友是否要步入禮堂，因為他認為雙方存在經濟壓力。這名醫生也說，身邊有人要介紹條件更好的女生給他，自己也正在思考要不要去跟對方見面。貼文一出，引起網友熱烈討論。

一名自稱為住院醫師的網友在Dcard發文指出，跟女友從學生時代交往至今已9年，對於結婚有初步共識，雙方家人也支持，「但最近因為經濟問題，我有點猶豫了」。

原PO指出，女友的家境普通，月薪約落在5萬元左右，但她個性很好也很認真，交往時也能接受AA制。但最近原PO身邊有個很敬重的長輩，介紹了一個女生給他認識，兩人雖然還沒見面，但聽起來家境不但很好、學歷也很高。

那名長輩向原PO分析了許多未來結婚經濟方面的問題，讓原PO突然覺得，雖然他是醫生，女友的薪水也還可以，「但成長幅度幾乎等於沒有」，如果婚後在雙北生活壓力會很大，而且要開診所也相當困難，「突然猶豫我們是否適合結婚」。

原PO坦言，有點想和長輩介紹的女生聊看看，但又覺得這樣很對不起女友，所以想問網友們都是怎麼處理類似的事情或調整心態？原PO也補充，最近身邊有雙方都是醫生的情侶結婚，感覺存錢速度好快，「有些甚至都換進口車了，我只有二手國產，羨慕」。

貼文一出，底下留言一片撻伐，「9年女友好可憐，你根本只是不想跟她定下來而已，沒愛到那種程度」、「你醫生，然後女友5萬跟我說壓力很大？」、「可以趕緊放手，讓女友遇到更好的人嗎？」、「有時候貪心只會落得兩手皆空」、「我覺得這行為好渣，難道就只為了錢嗎？」

不過也有人持不同意見，認為經濟就是很現實的問題，「我覺得原PO的想法人之常情，不是不愛她，但你還沒有愛她愛到可以不在乎那些現實條件」、「去接觸看看那個女生的個性，若你不試，一直抱著這個疑問然後結婚，很難未來結婚不出軌」。