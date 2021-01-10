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女友要求月存$4000當「名牌包基金」 網轟男太天真：腦袋壞掉

香港01 / 朱利安／報導
有男發文，指女友要求他每月都存款至「名牌包基金」，以在對方8個月後生日時，能送她心儀的高價名牌包。示意圖。圖片來源／ingimage
有男發文，指女友要求他每月都存款至「名牌包基金」，以在對方8個月後生日時，能送她心儀的高價名牌包。示意圖。圖片來源／ingimage

不少女人都對名牌包愛不釋手，有些女生更會為名牌包而節衣縮食。有男最近網上發文，指女友得知他月薪約7萬台幣，卻要求他每月像定期存款般，存下1.5萬台幣當作「名牌包基金」。女友後稱若存款不足，自己可補貼部分金額，男細想下認為「那她好像也不是想把我吃死死？」，隨即被網友炮轟「天真」，直指其女友太奢侈。

男在facebook專頁「靠北女友my girl」發文，表示女友知道他月均收入約7萬台幣，「就叫我每個月扣除必要開銷後，編預算月存1.5萬當作她想買的包包的基金」，直至8個月後，男便能在對方生日時將名牌包送給她，並指假如屆時存款不足，她亦可自費出2萬台幣補貼。

男原本認為女友此舉很離譜，但細想之下，女友目前大學4年級，要拿出2萬台幣必須「省吃儉用」，表示「她說自己可以出2萬，那她好像也不是想把我吃死死？」，認為女友可能只是一時錢不夠，才會找他幫忙。

然而，大部分網友卻與原PO持相反意見，直斥其女友在理財和價值觀上有偏差，勸喻「適時要懂得拒絕」，又指「她腦袋壞掉你跟着一起壞？買完打算背着14萬包包吃吐司配開水？」、「這公主養下去，到時誰錢多，誰就能把走」、「嘩！大四想買12萬以上的包包厲害」，並認為原PO大可將這筆錢用在其他地方，「你可以選擇養貓，這個預算你可以養半打貓」、「為何不養哈士奇？」

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文章授權轉載自《香港01》

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