老婆買東西總再三考慮！省錢態度讓人夫氣炸：乾脆別買

有人說節儉是種美德，不少人妻或當媽媽的人會貨比三家，找到最便宜的才會下手，把錢存下來。但是有一名人夫卻看不慣自己老婆買東西時總是想東想西，沒差幾百塊卻又要一直考慮，他氣炸直呼「想省東省西的乾脆別買！」引起網友討論。

網友在臉書「爆怨2公社」發文，自己真的很討厭買東西三心二意的人，拿老婆當例子，明明東西看了很喜歡，卻都不直接下手，還要想東想西，才差個幾百元，不管買什麼都不能直接買下去，認為要買個東西還要想省這個省那個，那乾脆就不要買了。

接著他也提到，花錢不是就要阿莎力，看了東西喜歡後，問了價位可以接受就買了不是嗎，不懂為什麼買個東西還要想東想西，又要考慮一下，他氣炸說「那不如不要看不是更好嗎？」

網友則認為「這是女人的天性，不虛榮，當你老婆買東西毫不猶豫時，你能應付嗎？我覺得會猶豫是對自己不夠好，只知道為別人付出，為別人而活，從沒想過善待自己，這樣的老婆真的要珍惜，別因她的猶豫而生氣」、「你是沒有持過家，不知道持家的辛苦是嗎⋯」。

也有人覺得「我買東西也是會不斷考慮，買給別人的不會，但買自己的東西會有罪惡感，所以必須千挑萬選，你打的這些我老公對我說過一模一樣的話」、「這不是你老婆的問題，男人女人買東西的模式本來就不一樣」但也有人說「節儉是種美德，但太過節儉就是吝嗇」。