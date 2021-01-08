多次偷吃！女怒拿膠水封他尿道口 男友起床崩潰：感覺要爆了

近日1名女子發現男友偷吃，曾多次原諒但仍死性不改，一怒之下便翻出家中膠水，趁男友睡覺時黏在對方下體的尿道口，結果男方睡醒，才驚覺自己無法小便，崩潰叫喊「感覺我要爆炸了」。

原PO在臉書社團「靠北女友my girl」發文怒斥，男友多次出軌其他女子，每次被發現都苦苦哀求原諒，但不久又會再犯，結果這次她心意已決提出分手，男友卻「死活都不願意」，為了讓對方留下深刻「教訓」，於是趁他睡覺時拿澆水封住尿道口，完事後直接收拾行李離開，「算是對這渣男的最後報復」。

隔天一早，男友傳簡訊質問「妳在我尿尿地方塗白膠？」、「我想廁所都上出不來」，原PO則是一概否認到底，並表示「我就看他還敢不敢背著女朋友找女人」。

事件引來網友熱議，有人看完後直指大快人心，「原來白膠可以這樣用，但我會用3秒膠」、「這太有才了！要做筆記記下來」、「太狡猾了，不給尿尿」、「強力膠3秒膠可能會缺貨了」。不過，也有網友提醒原PO此舉涉嫌違法，希望其他人不要模仿。

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文章授權轉載自《香港01》