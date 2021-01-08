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夫月收10萬「只給妻與子6千生活費」 婆婆還疑似肖想她家產

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媳婦近日在網上大爆婆婆惡行，意外抖出月收10萬元的丈夫，一個月只給她跟小孩6000元生活費。示意圖／ingimage
一名媳婦近日在網上大爆婆婆惡行，意外抖出月收10萬元的丈夫，一個月只給她跟小孩6000元生活費。示意圖／ingimage

一名媳婦近日在網上大爆婆婆惡行，意外抖出月收10萬元的丈夫，一個月只給她跟小孩6000元生活費。對此，許多網友覺得不可思議，懷疑是不是婆婆有在管這些錢，更紛紛勸原PO離婚

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，丈夫月收10萬元，卻只給原PO跟小孩6000元當生活費（包含兩人三餐+丈夫的早餐），而婆婆竟還要她別吃飯，把這筆錢省著讓小孩跟老公吃。

由於原PO媽媽之前把土地賣掉，並給她100萬元，但後來原PO還回去，身上已經沒錢了。婆婆完全不甩，還說「妳媽媽要給妳錢，能多拿就多拿，幹嘛還？」語氣相當理所當然。

而且在得知原PO有100萬的時候，婆婆曾問她「家裡還有多少土地？」、「妳弟有沒有女朋友？」等，肖想她娘家財產。

「罪狀」不只這樣，婆婆嫌孫子太瘦，硬要原PO「餵飯不餵麵」，儘管孫子比較愛吃麵，醫生也說過飯麵都能當主食，婆婆仍不斷鬼打牆；還有婆婆每次看到孫子，總愛用命令語氣要他過來抱抱，若被拒絕，就會跟他說「那奶奶不愛你」，傷害他的心。所以原PO曾問小孩喜不喜歡奶奶，對方則說「討厭！」

對此，網友紛紛表示，「覺得婆婆很有事」、「好小氣又貪婪，婆婆吃相未免太難看」；也有很多人認為丈夫一個月只給6000元相當不可思議，「賺10萬給6000？這比例有點瞎，該不會拿他錢還得看妳婆婆臉色吧？絕對勸離」、「先生是媽寶嗎？」、「6000太扯了」、「6000塊1個人都不夠用了，還要3個人用一個月」。

婆婆 媽寶 媳婦 離婚

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