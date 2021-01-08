變態婆婆要求「睡一間」還偷拍她內褲 網勸媳婦：離開怪家庭

女性出嫁後與公婆同住，最令人頭痛的往往是婆媳之間相處問題。近日一名女子就上網抱怨她的婆婆，指其不但偷進原PO房間，拍下她的內衣褲發給親家公，還會要求原PO夫妻跟公婆晚上睡同間房。種種行為讓眾網友目瞪口呆。

原PO在「靠北婆婆2.0」發文指出，剛嫁進門時一切都好好的，沒想到才過2、3個月「一切變調」。婆婆開始會進她房間，拍下她的內衣褲，再傳給親家公看，而這是為了抱怨媳婦有「多不會整理家裡」。原PO也委屈說，自己有潔癖，根本沒有髒亂問題，單純只是因為她擺放東西的方式跟婆婆不同罷了。

婚後8個月，誇張行為也讓原PO越來越無法忍受。她表示，以前就發現公婆房間除了一張雙人床外，還另外加放兩張床，當時覺得很疑惑，後來才知道原來婚前，30歲的老公跟27歲的小叔一直都是跟爸媽睡同間。

而現在，婆婆也要求原PO夫婦一起睡，希望他們倆打地鋪，公婆則睡床，而原PO也直接拒絕。沒想到那之後，婆婆便開始無止盡找她麻煩，像是原PO洗碗發出聲音，就說對方不喜歡自己；婆婆買鞋要全家人陪，原PO因工作沒到場，就說她莫名其妙生氣、在裝忙。

原PO無可奈何，表示婆婆每次都這樣對她，但在兒子面前又一副慈祥樣，所以兒子也都認為媽媽怎樣都對。這也讓她直呼，「真的生眼睛沒看過這麼變態的家庭」。

底下留言也紛紛表示，「台灣的婆婆絕招還真多」、「快離開這種怪怪家庭，不然遲早會瘋掉」、「婆婆到底要不要抱孫？一起睡，是要請他們一起來看造人秀嗎？」、「老公很怪，已經是成年人了，怎麼還能接受跟父母同睡」。

不過也有人說，夏天省冷氣錢一起睡合理，但冬天還這樣就有點奇怪；對此也有網友回應，再怎麼省電也要有個人隱私與自由，無法想像跟公婆睡，「可能會直接變身驚世媳婦」。