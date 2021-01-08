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講不聽！公公吻孫子「種草莓」留記號 媽崩潰：根本是騷擾

聯合新聞網 / 綜合報導
公公親吻孫子種下草莓，讓媳婦看了好崩潰。示意圖／ingimage
公公親吻孫子種下草莓，讓媳婦看了好崩潰。示意圖／ingimage

祖父母由於疼惜孫子女，因此會出現親吻、擁抱的動作，但還是要注意界線分際。近日一名媽媽抱怨，公公經常在兒子的臉頰下方「種草莓（吻痕）」，無奈的是好言相勸都沒用，讓她深感困擾地說「這樣算騷擾了吧！」

原PO在臉書社團「靠北公婆」發文提到，帶小孩回婆家發現他又被公公種草莓，甚至連4個月大的女兒也被親，「明明兒子有表示不喜歡卻還要硬親，而且我二寶是女生，能不能更尊重一點」。原PO透露，曾暗示老公自己討厭此行為，但對方選擇不處理，「公公每次都講不聽，真的很變態」。

貼文一出，網友留言回應，「要不要報警，等更變態的事發生就來不及了」、「好沒衛生，嬰兒容易得親吻病耶」、「我會直接把小孩帶走，不讓他摸、不讓他碰」、「直接了當表達妳不喜歡這種行為，或是抗議再這樣就不會讓孩子們回家」、「也太噁心了吧！」、「我也不能接受長輩亂親小孩」。

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