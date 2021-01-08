婆婆幫坐月子 竟提議「產婦睡客廳」網怒： 鄉土劇走出來的嗎

生孩子是人生大事，雖說現代醫學發達，生小孩已不像是古人「從鬼門關前走一遭」，但產後「坐月子」調養母體，對媽媽來說仍非常重要。有位婆婆自告奮勇要幫兒媳「坐月子」，卻提出要「產婦睡客廳」、天天一碗退奶「麻油燙韭菜」等奇怪想法，婆婆認為住月子中心、吃月子餐代表「媳婦就只想要花錢」，讓媳婦忍不住爆氣，在臉書社團靠北婆婆2.0開砲。

原PO回憶，當初婆婆說要幫她做月子，小夫妻以「不勞煩長輩」、「家裡沒多的房間」為由婉拒，婆婆惱羞成怒竟嗆她，「住客廳是會怎樣嗎？生小孩身體就很尊貴嗎...沒人想看啦」，不顧隱私的提議，讓她覺得不受尊重。

原PO說，她一胎住月子中心，二胎請月嫂，都是自己出錢。懷孕過程，婆婆漠不關心，二寶出生後，婆婆私下對她說，「要幫妳做月子居然拒絕，真的很不會想」，並指責她愛花錢，想學別人住月子中心、吃月子餐，「我說幫妳做月子，就是想幫我兒子省錢啦！」媳婦回說都花自己的錢，又被婆婆嗆「妳的錢，難道不是我兒子的錢嗎？」，原PO大嘆「怎樣才能在婆家得到應有的尊重啊！」

看完PO文，很多媳婦同仇敵愾，「住客廳也是刷新三觀了」、「跟婆婆講話要錄音，然後播給老公聽」、「婆婆有女兒嗎？叫她女兒坐月子住客廳，煮麻油韭菜給她吃」、「自己兒子是寶，別人家女兒就是草」、「婆婆是電視劇裡走出來的嗎？」、「麻油燙韭菜...退奶神器？」、「還好沒給婆婆做月子，不然吃進什麼都不知道」、「這種的除了嗆爆沒什麼好說的了」。也有人緩頰，「婆婆有心很好，但是這種心領就好，免得一大堆氣！還是各自保有自己的空間好」、「自己的月子自己決定（去月子中心才不會後悔）」。