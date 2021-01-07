冬天洗鴛鴦浴卻直喊崩潰 原因曝光：燙到怕

全台受到冷氣團侵襲，天氣又濕又冷，許多人穿著保暖衣物、飲用熱飲及洗熱水澡等，來褪去冬日的寒冷氣息。有網友分享，因女友熱水澡洗太燙，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，原PO崩潰直呼：再也不敢一起洗澡。

一名網友於《Dcard》上分享，他曾在網路上看到一張圖，上面說交了女朋友才會知道女生洗澡水多燙，起初原PO不以為意，甚至認為自己已經洗超熱的程度，認為並不會有太大的落差。不料原PO與女友洗澡後直接被燙傷，讓他不禁發文尋求慰藉，「有沒有情侶沒辦法一起洗澡的掛？」

有網友留言表示，「我一年四季也都洗很燙的水，我家男人都說水太燙了啦」、「我也喜歡洗很熱的熱水澡，好舒服」、「我超喜歡洗燙的讚啦，三任男友都受不了」、「有時候跟男友一起洗澡，他都叫我自己去洗，被燙怕了」。

但也有網友表示「角色對調」，「我男友洗澡水都會燙傷我，已放棄一起洗澡」、「我男友洗澡的水比我還燙，我每次跟他說很燙的時候他都說，『哪會？很舒服啊』」、「可是我剛好相反耶，反而是我男友洗的水都會燙到我」。

但也有網友貼心建議，「洗太熱皮膚會太乾」、「我男友都洗太燙，然後抓傷」、「用越熱的水洗澡，會加速皮膚老化並且讓皮膚變得更乾燥喔，大家還是注意」。