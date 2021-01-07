快訊

自主健康管理者禁止尾牙、包廂圍爐 違規最高罰30萬元

美國國會大廈遭攻陷 台灣6年多前「太陽花」訴訟還沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬天洗鴛鴦浴卻直喊崩潰 原因曝光：燙到怕

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO崩潰直呼「女友洗澡水太燙，怕爆」，示意圖。圖擷自／Ingimage。
原PO崩潰直呼「女友洗澡水太燙，怕爆」，示意圖。圖擷自／Ingimage。

全台受到冷氣團侵襲，天氣又濕又冷，許多人穿著保暖衣物、飲用熱飲及洗熱水澡等，來褪去冬日的寒冷氣息。有網友分享，因女友熱水澡洗太燙，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，原PO崩潰直呼：再也不敢一起洗澡。

一名網友於《Dcard》上分享，他曾在網路上看到一張圖，上面說交了女朋友才會知道女生洗澡水多燙，起初原PO不以為意，甚至認為自己已經洗超熱的程度，認為並不會有太大的落差。不料原PO與女友洗澡後直接被燙傷，讓他不禁發文尋求慰藉，「有沒有情侶沒辦法一起洗澡的掛？」

有網友留言表示，「我一年四季也都洗很燙的水，我家男人都說水太燙了啦」、「我也喜歡洗很熱的熱水澡，好舒服」、「我超喜歡洗燙的讚啦，三任男友都受不了」、「有時候跟男友一起洗澡，他都叫我自己去洗，被燙怕了」。

但也有網友表示「角色對調」，「我男友洗澡水都會燙傷我，已放棄一起洗澡」、「我男友洗澡的水比我還燙，我每次跟他說很燙的時候他都說，『哪會？很舒服啊』」、「可是我剛好相反耶，反而是我男友洗的水都會燙到我」。

但也有網友貼心建議，「洗太熱皮膚會太乾」、「我男友都洗太燙，然後抓傷」、「用越熱的水洗澡，會加速皮膚老化並且讓皮膚變得更乾燥喔，大家還是注意」。

冷氣團 情侶 Dcard

延伸閱讀

每次出差回來都連不上WIFI！男查「關鍵名稱」驚覺被綠了

肯德基炸雞「全是雞毛」超噁！網友崩潰：毛真的長齊了

他嘆領嘸年終存不了錢 釣出各方苦主「幾乎月光」

鴨肉店恐嚇女外送員風波 店家PO文：我若道歉我你爹

相關新聞

冬天洗鴛鴦浴卻直喊崩潰 原因曝光：燙到怕

全台受到冷氣團侵襲，天氣又濕又冷，許多人穿著保暖衣物、飲用熱飲、及洗熱水澡等，來褪去冬日的寒冷氣息。有網友分享，因女友熱水澡洗太燙，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，原PO崩潰直呼：再也不敢一起洗澡。

懷孕容易嗎？從日常6件小事來分析

懷孕，容易嗎？問不同的人，將會得到不同的答案！有人好像一碰就有，快的話，年頭一個，年尾一個，容易得很；有人則是耗盡家財，歷經千辛萬苦，才好不容易懷上「千金」與「萬金」。

22歲女友要求「月存1.5萬買14萬包」 網回：快放生

每對情侶的金錢觀都不盡相同，根據年齡、經濟條件、及家庭背景下也會衍生出不同的問題。有網友分享，女友自從得知原PO月入七萬後，便開口要求他月存一萬五，購入價值約十二萬元的包包作為生日禮物，且表示能夠自己補貼兩萬元。對此原PO不禁疑惑道「那她好像也不是想把我吃死死？」

有這習俗？他脫單卻遭家人反對 竟因女友是大嫂的表妹

結婚嫁娶這等大事不只攸關兩個人，也需參考家族或老一輩親戚的意見。日前，就有一名網友發文表示自己才剛與女友開始交往，但沒想到父母卻因為「女友是大嫂的表妹」而反對兩人交往，這讓原PO相當無助。貼文一出，立刻引起網友熱議。

每次出差回來都連不上WIFI！男查「關鍵名稱」驚覺被綠了

為了方便使用網路，不少人會在家裡安裝WIFI(無線網路)，可以在範圍內提供多個載具同時使用。但沒想到WIFI竟然也能成為「抓偷吃」工具，有一名男性網友發現，他每次出差完回家後都連不上WIFI，後來一查發現名稱被修改為「男友今天不在家」，這時才驚覺自己「已經被女友綠了」。

被加拿大評為史上最讚遊戲場！華山大草原的兒童參與

加拿大安大略TVO教育電視台曾經報導介紹華山大草原遊戲場為「史上最讚遊戲場」，不是因為它耗資多少千萬，或是有什麼會讓人掉下巴的設施，它之所以成為一個連許多進步國家都欽羨的示範案例，是因為它實踐了「為了所有孩子而誕生、由孩子實質參與促成（for Children by Children）」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。