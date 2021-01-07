22歲女友要求「月存1.5萬買14萬包」 網回：快放生

每對情侶的金錢觀都不盡相同，根據年齡、經濟條件、及家庭背景下也會衍生出不同的問題。有網友分享，女友自從得知原PO月入七萬後，便開口要求他月存一萬五，購入價值約十二萬元的包包作為生日禮物，且表示能夠自己補貼兩萬元。對此原PO不禁疑惑道「那她好像也不是想把我吃死死？」

一名網友於《靠北女友》上發文分享，日前女友得知原PO月入七萬後，便逕行替他規劃扣除必要開銷後，還要求月存一萬五當作八個月後買生日禮的包包基金，對於女友此舉，原PO感到相當錯愕。

事後原PO想了想，認為女友的所作所為還可以接受，女友也表示自己可以補貼兩萬元，可能只是「真的很想要」、「因為錢不夠才需要幫忙」，文章發布後引起網友熱議。

網友紛紛表示，「最好不要真的給！和對方在一起不是為了滿足自己的物慾」、「沒錢有沒錢的生活，為了愛慕虛榮的女生不懂賺錢的辛苦，再好的包包跟東西，口袋是空的穿在身上都沒價值，靠自己賺的辛苦錢才有意義跟成就感」、「大四如此趕快放生吧，養不起她」、「二十二歲背十四萬的包包？讓她去工作知道賺錢的辛苦吧」。

更有網友「貼心建議」，「你可以選擇養貓，這個預算你可以養半打貓」、「如果是我會把這十二萬拿來養柴犬」。